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台南走春好去處 南瀛綠都心、永康公園設綠雕藝術花海

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市永康公園入口綠雕「懷錶」示意圖。圖／台南市工務局提供
台南市永康公園入口綠雕「懷錶」示意圖。圖／台南市工務局提供

農曆春節快到了！台南市增添走春好去處，工務局妝點「南瀛綠都心公園」和「永康公園」，結合公園開闊環境、植被豐富和複合性休閒功能等現有資源，進行花卉與藝術佈置。今年首度在兩地公園採綠雕藝術為花海主景，並於入口、節點等處設計數座小型綠雕和迎賓盆景，陪伴市民朋友迎接嶄新的一年。

工務局表示，為了符合「兔」年生肖，在新營區南瀛綠都心公園，將以「玉兔臨門喜迎春」為主題，利用公園的中央大草坪以紅、粉、黃、紫、白色系等草花，打造舒壓療癒的藝術花園，讓市民朋友舒緩身心暢遊其間，並以4隻別具童趣的白兔綠雕跳躍於其中，象徵在新的一年陪伴大家奔向美好的未來。

在永康區的永康公園則在公園入口處及戰車裝置旁，將以愛麗絲夢遊仙境中的撲克牌士兵、懷錶等意象為設計元素，引領遊客進入奇幻的花海世界，步入草坪中央探尋以「錢兔似錦賀新禧」為主題，設計而成的兔子綠雕及藝術花海，象徵全體市民朋友在新的一年前程似錦。

工務局指出，今年春節期間南瀛綠都心公園與永康公園的花海妝點與迎賓盆景，將選用一串紅、石竹、四季秋海棠、百日草、矮牽牛、繁星花、孔雀菊、大波斯、鼠尾草、薰衣草、天使花、銀葉菊等十餘種紅、粉、黃、紫、白色系草花，營造五彩繽紛的喜慶氛圍，提供走春民眾一個戶外賞花及拍照打卡的亮點好去處。

工務局表示，雖然全國新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸緩和，且中央流行疫情指揮中心已放寬戶外戴口罩等防疫措施，但預估新一波疫情可能於農曆春節左右達到高峰，因此提醒民眾不可掉以輕心，除記得施打疫苗外，外出務必勤洗手、維持安全社交距離，確實保護好自己與他人的健康安全，安心過好年。

新營區南瀛綠都心草坪裝置示意圖。圖／台南巿工務局提供
新營區南瀛綠都心草坪裝置示意圖。圖／台南巿工務局提供

疫情 春節

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