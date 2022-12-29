台南二期智慧路邊停車格489席 元旦後高鐵及新興區啟用

台南市智慧路邊車計費系統明年1月2日起再新增啟用的第二階段489席，與前階段合計已完成建置近千席「智慧停車格」，預計明年4月底前將陸續完成2000席智慧停車格，當中預計將包含60席「智慧充電停車格位」建置。

第二階段擴大到高鐵台南站的歸仁區歸仁十路、歸仁十二路、歸仁大道88巷、高發二路、停三至停八停車場、東區文化路、文化二街、文化三街、中西區大埔街、建業街、開山路段。

交通局表示，台南市歸仁區高鐵車站及沙崙綠能園區周邊位處重要轉乘及旅次交通節點，因通勤、旅遊及商業活動等需求，周邊停車格位時常一位難求，交通局實施汽車停車收費後，並將「智慧停車格」擴散建置至歸仁高鐵特區，提供自動計費、現場繳費、即時格位資訊發布服務，期能提高格位周轉率，並改善當地違停及占用狀況。

市長黃偉哲表示，台南市停車熱區受道路空間侷限，可增加的路邊停車格位有限，加上私人車輛持續增加，如何在時間上進一步提高周轉率來增加停車供給，一直是任內重要任務，而智慧交通也是台南市政府打造宜居城市重點發展面向。

為提供市民一個人好行、車好停、交通安全的樂活宜居城市，台南市於2018年率全國之先採用促參BOT方式建置第一期「智慧路邊停車計費系統」，導入IoT感測科技與新式管理模式強化交通管理，推動台南市成為全球智慧城市典範。

交通局長王銘德指出，為讓「智慧停車計費系統」更智慧化、人性化與生活化，藉由一期的經驗累績，同時因應電動車輛的增加迅速與衍生的充電需求，宏碁智通公司研發新一代的智慧停車計費系統，於第二期首創「智慧充電停車柱」，在不影響非電車的停車權益下，本階段新增提供6格車格(中西區建業街、歸仁停五停車場及停八停車場)「智慧充電停車柱」建置，讓電動車可以在停放車輛的同時滿足充電的需求。

交通局說，第一期智慧路邊停車服務成效廣受市民肯定與支持，更獲得財政部第18屆金擘獎政府機關特優獎殊榮，市府團隊接續推動「第二期智慧路邊停車BOT案」，除畫在台南市政中心、高鐵台南站與新興重劃區再建置2000席智慧停車格位外，第二代的智慧停車柱更結合電動車充電、環境監測與資訊看板等升級服務，讓市民體驗智慧停車升級後帶來的高效智慧城市應用，享受「更方便、更即時、更體貼、更全面」的智慧交通環境。