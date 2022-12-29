30萬選舉補助款助弱勢 嘉縣新科議員黃啟豪：1萬鄉親的愛心

嘉義縣議會前秘書長黃尚文與新科縣議員黃啟豪父子今天上午聯手送愛心。黃啟豪將選舉補助款30萬元，捐贈給縣內若竹兒教育基金會、天主教安仁家園及仲埔教養院，他說，將1萬名鄉親的支持集結成愛心，幫助這些弱勢族群，讓他們在寒冬中感受到社會給予的溫暖。

以「取之於社會，用之於社會」的理念，黃啟豪將這次參選獲得的選舉補助款30萬30元中的30萬元，捐給弱勢團體及兒少安置機構，保留1票的補助款30元，是用來提醒自己當初參選要為民雄及新港鄉親爭取建設及福利的初衷。

黃啟豪團隊指出，30萬元的選舉補助款分別捐贈給嘉義縣若竹兒教育基金會、嘉義縣私立仲埔教養院、天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立安仁家園，捐贈時也與若竹兒教育基金會庇護工廠的員工們一起製作牛軋糖，體驗製作過程的辛勞，讓員工們倍感窩心。

若竹兒教育基金會董事長林朋輝表示，在這麼冷的時節送來捐款，滿滿的愛溫暖了所有的若竹兒；仲埔教養院表示，院收容中度以上智能障礙者，需要社會愛心的挹注，這次的捐款讓院方萬分感謝；安仁家園院長謝孟潔指出，疫情關係導致社服單位的募款不易，在寒冷12月送來捐款，溫暖園內所有孩子們的心。

黃啟豪表示，其實他只是將一萬個鄉親的愛心轉贈給需要的弱勢族群， 略盡棉薄之力，希望未來有更多愛心來挹注給這些族群，讓暖心來融化寒冬，幫助這些族群迎向暖暖的未來。