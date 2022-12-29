明年元旦上路 雲嘉南風管處3處遊客中心全天候開放

公廁環境友善再升級；雲嘉南濱海國家風景區管理處雲林口湖、台南北門、七股遊客中心，建置夜間感應式照明裝置，明年1月1日起24小時開放供遊客使用，不少遊客直呼真的貼心。

雲嘉南風管處說，夜間感應式照明裝置於遊客夜間進入公廁前，公廁內燈光即自動亮起，增加夜間如廁方便性。而入夜後，女廁前走道或附近燈光會自動開啟，指引遊客進入廁間，並設置廁間使用情形顯示看板，方便辨識公廁內使用狀況。

雲林口湖、台南北門、七股遊客中心這3處公廁皆設有無障礙廁所，為提升環境友善性，無障礙廁所外照明設定，為整夜持續亮燈，便利遊客服務。陳姓遊客說，這真的是最貼心最到位的旅遊服務，也盼大家能發揮公德心，莫辜負雲嘉南風管處用心。

雲嘉南管理處長陳煜川說，轄區內擁有獨特的鹽業文化、濕地生態環境、絕美夕陽及在地特色美食，未來將逐步完成其他公廁友善服務，提供造訪遊客更佳遊憩體驗。