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連戰出版回憶錄 談兩岸、319槍擊案取消的選前之夜講稿

嘉市YouBike、電動公車優惠延到明年中 這樣騎和搭免費

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
騎乘嘉義市YouBike 2.0、YouBike 2.0E，前30分鐘補貼10元，延長到明年6月30日。圖／嘉義市政府提供
騎乘嘉義市YouBike 2.0、YouBike 2.0E，前30分鐘補貼10元，延長到明年6月30日。圖／嘉義市政府提供

鼓勵多利用低碳交通工具，嘉義市大眾運輸優惠再延長。市府表示，騎乘YouBike 2.0' rel='YouBike 2.0' data-rel='/2/190205' class='tag'>YouBike 2.0、YouBike 2.0E，前30分鐘補貼10元，延長到明年6月30日，讓2.0的車輛前30分鐘免費，2.0E車輛也僅須自付10元；持電子票證搭乘市區電動公車免費，也一併延長。

「歡迎大家多多利用！」市府交通處指出，電動公車搭乘人次於12月11日突破50萬人，市區公車台灣好行「光林我嘉線」更在今年經交通部觀光局評鑑為優等路線，公共自行車騎乘人次，則累計突破200萬人次大關。

交通處也呼籲，元旦及農曆春節將至，連假期間，民眾搭乘大眾交通運輸工具請務必全程配戴口罩，有發燒、咳嗽等疑似症狀切勿搭乘，市區公車發車班次如有任何疑問，可至市府交通處網頁-公車資訊下查詢https://traffic.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=4138

持電子票證搭乘嘉義市市區電動公車，享免費優惠，延長到明年中。圖／嘉義市政府提供
持電子票證搭乘嘉義市市區電動公車，享免費優惠，延長到明年中。圖／嘉義市政府提供

公車 YouBike 2.0 YouBike

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