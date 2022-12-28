嘉市YouBike、電動公車優惠延到明年中 這樣騎和搭免費

鼓勵多利用低碳交通工具，嘉義市大眾運輸優惠再延長。市府表示，騎乘YouBike 2.0' rel='YouBike 2.0' data-rel='/2/190205' class='tag'>YouBike 2.0、YouBike 2.0E，前30分鐘補貼10元，延長到明年6月30日，讓2.0的車輛前30分鐘免費，2.0E車輛也僅須自付10元；持電子票證搭乘市區電動公車免費，也一併延長。

「歡迎大家多多利用！」市府交通處指出，電動公車搭乘人次於12月11日突破50萬人，市區公車台灣好行「光林我嘉線」更在今年經交通部觀光局評鑑為優等路線，公共自行車騎乘人次，則累計突破200萬人次大關。