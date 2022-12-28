嘉市觀光夯！旅宿銷售增近3成 福容飯店傳有望明年開幕

疫情衝擊觀光，不過嘉義市「住宿業營利事業銷售額」1至10月累積17億1041萬多元，比去年同期成長近3成，市府表示，連3年加碼國旅補助，並辦購物節、光織影舞等活動帶動觀光潮；而旅宿業者今年總數比去年增3家，受矚目的福容飯店，近期外牆頻亮燈，外傳有機會明年開幕。

市府觀光新聞處長張婉芬說，今年爆發本土大規模確診案例，衝擊觀光產業，但嘉市住宿業仍開紅盤，整體住房率提升近7成，嘉市住宿業營利事業銷售額，今年累計至10月達17億1041萬3000元，較去年同期的13億3103萬6000元，增加3億7937萬7000元，成長幅度約29%。

張婉芬指出，市府又再加碼提出4000萬元國內團體旅遊補助，10人以上團體旅遊每團補助2萬元，補助到明年2月28日截止；以4000萬換算能補助2000團，已1600團預約、達8成，有意申請的旅行社業者腳步要加快，以免向隅。

市長黃敏惠表示，觀光軟硬體建設仍不止步，同時建置大眾運輸系統，引進YouBike2.0及電動公車，讓觀光客暢遊嘉義市更便利，連3年加碼國旅補助累積高達1億500萬，接連舉辦購物節、光織影舞、管樂節、設計展、花海節、開嘉市集、科學168及諸羅少棒邀請賽等活動，帶動觀光潮。

觀新處統計，去年旅館加民宿有86家，今年89家（旅館78、民宿11），今年有1間廢止旅館登記證，為大三通飯店，也新設立4家民宿，嘉義小青旅、淌淌時光、夏天民宿、小小逐月坊。

觀新處表示，明年重點輔導5間長年違法的汽車旅館，都在西區，但因土地的都市計畫分區名目不符，難就地合法，研議協助搬遷等方式。