南市警界高階警官調動23人 周五報到

台南市政府警察局今下午發布最新高階警官人事異動，共調整23人，多人升任，後續也將牽動相關人事。市警局說，經召開人事甄審評議委員會， 依品德操守 、陞遷積分 、工作 表現及職務歷練等通盤檢討 ，報奉台南市政府及警政署核定，將在30日周五統一到任。

新任職務（原職務名單）如下：