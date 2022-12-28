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南市警界高階警官調動23人 周五報到
台南市政府警察局今下午發布最新高階警官人事異動，共調整23人，多人升任，後續也將牽動相關人事。市警局說，經召開人事甄審評議委員會， 依品德操守 、陞遷積分 、工作 表現及職務歷練等通盤檢討 ，報奉台南市政府及警政署核定，將在30日周五統一到任。
新任職務（原職務名單）如下：
三線一星職務
法制室主任卓金益（民防管制中心主任）
民防管制中心主任蕭漢中（防治科科長）
防治科科長章振國（督察室督察）
督察室督察陳俊凱（保安科第四序列專員）
督察室督察吳麗娟（秘書室秘書）
督察室督察洪國哲（ 第五分局副分局長）
保安科專員黃宗仁（ 歸仁分局副分局長）
秘書室秘書郭進成（ 第六分局副分局長）
二線四星職務
第五分局副分局長張志能（第三分局第三分局副分局長）
第六分局副分局長林佳輝（玉井分局副分局長）
第一分局副分局長郭乃榮（善化分局副分局長）
第四分局副分局長吳秉蒼（善化分局副分局長）
白河分局副分局長廖進添（主任秘書室第五序列專員）
新營分局副分局長顏偉丞（督察室第五序列專員）
善化分局副分局長林雲豪（第三分局第三分局偵查隊長）
第三分局副分局長陳勇志（永康分局偵查隊長）
歸仁分局副分局長林逸新（第二分局偵查隊長）
主任秘書室專員鐘國強（第三分局保安民防組長）
婦幼警察隊隊長蔡佳璋（第五分局保安民防組長）
主任秘書室專員謝貴琳（刑事警察大隊偵查第五隊長）
交通警察大隊副大隊長陳柏宇（第六分局交通組組長）
主任秘書室專員林文惟（第六分局保安民防組長）
善化分局副分局長江彥勳（第二分局督察組長）
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