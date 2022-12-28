台南布可星球小哲學堂擂台賽 閱讀理解力拚高下

為提升學生閱讀理解力，扎根學力基礎，教育局打造幼兒園到高中的閱讀理解平「布可星球」，今天舉辦「布可星球小哲學堂擂台賽」，共有130所國小、643位高年級學生線上參加，成績明天公布。過程精采，各有策略，有的搶快，有的是著重答對，賽後同學間相互討論，提升養分與實力。

教育局表示，此次比賽在教育局開發的「競趣玩iplay」平台內搶答，共有30題，採隨機配題，以「布可星球」內高年級144本書籍作為題庫範圍，在遊戲內採「線上走位」的方式，走到正確答案，在30分鐘內最快、答對最多題目的學生，就可以獲得優勝名次。比賽題目廣泛多元，獲優勝者可以獲得「圖書禮卷」，結果將會公告在教育局資訊中心公告網。

市長黃偉哲表示，廣泛閱讀很重要，但有沒有讀懂更重要，鼓勵參賽學生保持平常心，發揮平日的實力。他說，布可星球能量已破億，這是親師生共同努力的成果，市府會繼續努力，扎根閱讀基礎，成就每個孩子。

教育局長鄭新輝指出，閱讀是一切學習的基礎，布可星球平台中的題目有易有難，題目形式從訊息提取到理解推論，用意不在考倒學生，而是讓學生有機會對讀過的書有更進一步的認識與印象，進而能夠產生學習遷移。未來會持續秉持初心，繼續轉動布可星球，讓閱讀不停歇。

億載國小學生林予喬說，常到布可星球平台答題，希望小哲學堂這個比賽能每年舉辦，明年可以開辦國中組，也希望自己能夠得名，拿到圖書禮券。

鹽水國小學生蔡依蓁表示，很喜歡上布可星球平台，因為很有挑戰性，自己會邊看書邊答題目，通常1本書要做2次才會過。

依仁國小學生劉育菖喜歡閱讀各類書籍，也喜歡線上遊戲，他說，在布可星球採礦累積能量，很有成就感，參加「小哲學堂擂台賽」可自己把平常累積的閱讀能量盡情的發揮。

省躬國小學生潘聖軒也分享，練習過程中除了讓自己可以反覆回想讀過的書籍內容之外，更可以和同學培養團隊精神。