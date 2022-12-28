178位顧問律師守護市民權益 今年受理近2500件中市府致謝

台中市政府法制局舉辦法律扶助顧問律師表揚大會，感謝178位法律扶助顧問、熱心參與公益的法律團體，法制局長李善植說，夜間電話法律諮詢開辦3年，今年截至11月止此項服務已受理2464件諮詢案件，諮詢件數年年增加，此項服務頗受市民喜愛有口皆碑。

李善植說，台中市政府及法制局今年做了很多努力，尤其是在法律諮詢無紙化系統推動，全國首創，系統建置後，民眾前來法律諮詢，完全不用填寫紙本，只要上網預約，就可以輕鬆以QR Code報到，節省等候時間及節省紙張。

「夜間電話」法律諮詢，2019年開辦以來，場次連年增加，目前周一至周五均有夜間（下午5點至晚上7點）電話法律諮詢服務，只要撥打專線（04）22177300均有律師在線上免費服務。今年截至11月底已受理2,464件諮詢案件，諮詢件數年年增加。

法制局表示，法律相關團體長期與市府合作，公、私協力，尤其社團法人台中律師公會全力支援夜間電話法律諮詢及合作辦理法治音樂會；法制局成立「重大社會案件被害人關懷聯繫平台」，市府與財團法人犯罪被害人保護協會台灣台中分會、財團法人法律扶助基金會台中分會共同協助犯罪被害人，與修法中的「犯罪被害人保護法」理念不謀而合。

法制局表示，重大社會案件被害人關懷聯繫平台走在修法前端，法扶台中分會與法制局合作，針對勞資、卡債、家事案件提供弱勢民眾，每周固定一場次專科法律諮詢服務，嘉惠弱勢，市府特別頒發感謝獎牌，表達至深的感謝。