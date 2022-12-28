預期元旦連假車潮 嘉市警局針對南北向交通要道加強交通疏導
元旦連續假期將自今年12月31日起至明年1月2日止共計3日，嘉義市警局預期將湧現返鄉及旅遊人潮，特別針對南下、北上返鄉交通要道、嘉義火車站、外環道路世賢路段、北港路嘉義交流道周邊道路以及市區易壅塞路段中山路、垂楊路及林森路等，加強交通指揮疏導，以疏解返鄉旅遊人車潮。
市警局表示，元旦連續假期，國道1號嘉義交流道僅實施「入口匝道儀控管制」，不實施「高乘載管制」措施，駕駛人依匝道儀控號誌指示循序行駛，警方也將同步加強交通疏導，如遇交通壅塞情形，建議駕駛人可多利用忠孝路（往國1民雄交流道）及博愛路（往國1水上交流道）等聯外道路為替代道路，避開車潮，可避免塞車，節省行車時間。
局長王文澤呼籲，連假期間民眾外出旅遊，務必遵守交通規則，耐心禮讓，並確實遵守酒後不開車，才能快快樂樂出門，平平安安回家；另於防疫期間依照中央流行疫情指揮中心政策，並做好自身衛生管理，共同防範新型冠狀肺炎傳播。
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