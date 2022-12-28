台南跨年晚會18組藝人卡司超強 民眾提前3天卡位追星

2023台南好YOUNG跨年卡司超強，市府表示，台南跨年晚會陣容全台最豪華 ，18組以上藝人7小時表演，包括台南姊夫AKIRA、日本爆紅女團韓國新生代男團都來了，跨年晚會場地在市府西側廣場，已有民眾提前3天用帳棚、墊子及厚紙板卡位，上面還寫著「卡位」、「勿動」，還有人抱憾來得太晚，沒有卡在第一排。

市府西側廣場今天已出現2頂帳棚，地上也鋪著厚紙板和墊子，民眾說，以前也會「追跨年」，但沒有今年這麼瘋，是衝著韓國男子天團來的，也有人要來看五堅情， 提早來卡位，都是為了要近一點看偶像 ，也有人說是第一次追跨年，本來想說前一天來就好，沒想到提前3天到已搶不到第一排。不過他們還是認為台南人是幸運的，可以搶到前面的位置，。

2023台南好Young跨年晚會，今年表演藝人組數再破紀錄，共有18組藝人，共計46位藝人上場表演，滿滿的安排誠意，晚會更由原訂的7點提早到6點開始，到結束後節目總長度逼近7小時，為的就是要讓歌迷粉絲過一個非常充實精彩跨年狂歡夜。

晚會由「全方位天王」炎亞綸擔綱主持工作，同時也擔任倒數前壓軸演出。倒數後則由人氣團體「五堅情」以精彩歌舞帶領大家歡慶新年到來。因此儘管近期氣溫偏低，仍有不少歌迷，為了搶佔舞台最前方最接近偶像的位置，提早在舞台前搭帳棚徹夜排隊。

晚會亮點，是有多位國外藝人首度來台南開唱，身為台南女婿的日本「國民姐夫」AKIRA攜手放浪兄弟團員SHOKICHI，繼先前婚禮後，今年更首度登上志玲姊姊故鄉的台南跨年舞台，把12月31日的最後一個小時留給「有緣分」的台南，預計將帶來3首歌勁歌熱舞。而另一個不能錯過的是從台灣出道又紅回日本的亞洲新男神楊宇騰YU，除了靠戲劇紅回日本外，更與日本AMUSE簽約成為福山雅治師弟，也推出日文單曲，獲得大批粉絲的關注。

喜愛韓國偶像的歌迷，則不能錯過韓國新生代男團「EPEX」，這8位顏值超高的大男孩一出道就奪得文化演藝大賞等多項大獎，12月初首度來台辦演唱會，跨年夜將再衝台南，主辦單位也將特別迎接，讓他們感受台南濃濃的人情味跟美食。而日本超可愛爆紅女團「FRUITS ZIPPER」，在跨年夜也將演唱2022年最洗腦神曲〈我最可愛的地方〉，在日本播放次數已經逼近5億次大關。

此外還有金曲雙歌后魏如萱、艾怡良，金曲最佳樂團「麋先生」、療癒系民謠雙主唱「Crispy脆樂團」、金曲唱作歌手孫盛希、準歌后接班人艾薇、饒舌教父大支、學霸歌手莫凡新等。