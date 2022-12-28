卸任大使做國民外交 陪馬紹爾總統逛夜市、拍緍紗、吃雞肉飯

外交部雲嘉南辦事處今天歡度10周年，處長蕭勝中曾擔任我國駐馬紹爾群島大使4年，與馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）具有深厚情誼，柯布亞今年2度訪台期間蕭勝中作陪總統夫婦遊覽台灣風土民情，還一齊逛文化路夜市小吃、雞肉飯，並貼心地拍婚紗照作為總統夫婦結婚25周年紀念，令柯布亞感到貼心，回國後作成耶誕賀卡分送親友及各國元首使節，蕭勝中做足國民外交。

蕭勝中擔任馬紹爾群島大使4年，是該國任期最長的大使；他表示，今年3月間柯布亞總統訪台，是疫情以來第一位訪台的外國元首，因為雙方熟識，在公務行程外，兼導遊陪同總統夫婦遊覽南台灣風土民情。12月的時候再次來台灣私人訪問，當中南部行程有4天都由蕭勝中負責陪伴。

一齊去過高雄參觀半導體工廠、造船廠、台南奇美博物館、南科、後壁區蘭花園、嘉義故宮南院、高跟鞋教堂、東石魚市場、布袋觀光魚市、嘉義大學農場以及嘉義市文化路夜市等，還在夜市購買鹽酥雞、章魚燒、滷味等小吃。

蕭勝中說，柯布亞總統出身政治世家，個性卻很平民，曾捕魚、賣魚，經營加油站、餐廳、賣香蕉等，所以安排參觀東石拍賣魚市場、布袋觀光魚市等行程，柯布亞很高興能接觸這類平民生活行程，與民眾互動愉快。

馬紹爾屬於農業國家，安排參觀嘉義大學農場，看蘭花、新冠一號中藥草種植等，感受台灣農業科技上的實力。也間接促成馬紹爾學院、南太平洋大學與嘉大間的聯繫。

蕭勝中知道今年是柯布亞總統伉儷結婚25周年，特地安排在嘉義市某婚紗公司拍下紀念照，柯布亞夫婦很喜歡這份禮物，還將照片製作成耶誕卡。當天婚紗業者提供簡單的雞肉飯便當、阿里山咖啡。

蕭勝中說，馬紹爾也是以米食為主，柯布亞覺得雞肉飯很有味道，能在台灣嘉義吃到米飯特別感到不一樣。