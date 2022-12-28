聽新聞
test
0:00 / 0:00

卸任大使做國民外交 陪馬紹爾總統逛夜市、拍緍紗、吃雞肉飯

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
外交部雲嘉南辦事處長蕭勝中曾擔任我國駐馬紹爾群島大使，與馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）具有深厚情誼。記者李宗祐／攝影
外交部雲嘉南辦事處長蕭勝中曾擔任我國駐馬紹爾群島大使，與馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）具有深厚情誼。記者李宗祐／攝影

外交部雲嘉南辦事處今天歡度10周年，處長蕭勝中曾擔任我國駐馬紹爾群島大使4年，與馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）具有深厚情誼，柯布亞今年2度訪台期間蕭勝中作陪總統夫婦遊覽台灣風土民情，還一齊逛文化路夜市小吃、雞肉飯，並貼心地拍婚紗照作為總統夫婦結婚25周年紀念，令柯布亞感到貼心，回國後作成耶誕賀卡分送親友及各國元首使節，蕭勝中做足國民外交。

蕭勝中擔任馬紹爾群島大使4年，是該國任期最長的大使；他表示，今年3月間柯布亞總統訪台，是疫情以來第一位訪台的外國元首，因為雙方熟識，在公務行程外，兼導遊陪同總統夫婦遊覽南台灣風土民情。12月的時候再次來台灣私人訪問，當中南部行程有4天都由蕭勝中負責陪伴。

一齊去過高雄參觀半導體工廠、造船廠、台南奇美博物館、南科、後壁區蘭花園、嘉義故宮南院、高跟鞋教堂、東石魚市場、布袋觀光魚市、嘉義大學農場以及嘉義市文化路夜市等，還在夜市購買鹽酥雞、章魚燒、滷味等小吃。

蕭勝中說，柯布亞總統出身政治世家，個性卻很平民，曾捕魚、賣魚，經營加油站、餐廳、賣香蕉等，所以安排參觀東石拍賣魚市場、布袋觀光魚市等行程，柯布亞很高興能接觸這類平民生活行程，與民眾互動愉快。

馬紹爾屬於農業國家，安排參觀嘉義大學農場，看蘭花、新冠一號中藥草種植等，感受台灣農業科技上的實力。也間接促成馬紹爾學院、南太平洋大學與嘉大間的聯繫。

蕭勝中知道今年是柯布亞總統伉儷結婚25周年，特地安排在嘉義市某婚紗公司拍下紀念照，柯布亞夫婦很喜歡這份禮物，還將照片製作成耶誕卡。當天婚紗業者提供簡單的雞肉飯便當、阿里山咖啡。

蕭勝中說，馬紹爾也是以米食為主，柯布亞覺得雞肉飯很有味道，能在台灣嘉義吃到米飯特別感到不一樣。

柯布亞在去年聯合國大會中，曾公開呼籲聯合國，必須終結對於台灣參與的「可恥沉默」，為台灣仗義執言。

２年前蕭勝中代表嘉義西區扶輪社贈送6套全新消防衣予馬紹爾群島共和國馬久羅市政府。圖／翻攝僑務委員會網站
２年前蕭勝中代表嘉義西區扶輪社贈送6套全新消防衣予馬紹爾群島共和國馬久羅市政府。圖／翻攝僑務委員會網站
今年是柯布亞總統伉儷結婚25周年，蕭勝中特地安排在嘉義市某婚紗公司拍下紀念照。 記者李宗祐／翻攝
今年是柯布亞總統伉儷結婚25周年，蕭勝中特地安排在嘉義市某婚紗公司拍下紀念照。 記者李宗祐／翻攝
柯布亞總統夫婦回國後將這張照片製作成耶誕賀卡分送親友及各國元首使節。記者李宗祐／翻攝
柯布亞總統夫婦回國後將這張照片製作成耶誕賀卡分送親友及各國元首使節。記者李宗祐／翻攝

馬紹爾群島 嘉義 婚紗

延伸閱讀

北韓無人機入侵時 尹錫悅下令3倍架次反制

解封後每天收700件壓力 外交部雲嘉南辦事處低調慶祝10周年

致命暴風雪襲美 拜登仍赴加勒比海度假「享受美好時光」被砲轟

【Daily Podcast】日本加強對中國旅客入境限制／俄國富商在印度墜樓身亡／塔利班禁止女性為NGO工作／《華郵》採訪阿富汗前總統

相關新聞

明年1月1日元旦起南市路邊停車委外開單團隊更換 統一制服供辨視

台南市路邊停車收費委外開單作業，明年元月起將由國雲科技公司執行巡場開單勤務，相關停車收費開單及繳費制度不變，穿著整齊制服...

好幸運！他買冷氣參加抽獎…特斯拉到手 今天開回家

雲林縣「遊雲林抽百萬名車2.0」活動本月中旬抽出最大獎特斯拉得主，斗六市民楊明清今天到縣府文化觀光處「開新車」，從文觀處...

台南跨年晚會18組藝人卡司超強 民眾提前3天卡位追星

2023台南好YOUNG跨年卡司超強，市府表示，台南跨年晚會陣容全台最豪華 ，18組以上藝人7小時表演，包括台南姊夫AK...

卸任大使做國民外交 陪馬紹爾總統逛夜市、拍緍紗、吃雞肉飯

外交部雲嘉南辦事處今天歡度10周年，處長蕭勝中曾擔任我國駐馬紹爾群島大使4年，與馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David ...

雲林元旦升旗大玩千人排字 限量「茄芷袋」壓軸發送

雲林縣元旦升旗活動今年在斗南田徑場舉辦，邀請縣內青年代表「三指歌手」蔡佩芙擔綱開場表演嘉賓並領唱國歌，縣長張麗善說，此次...

延宕37年 國一嘉義交流道下這塊5公頃 有望開發

國道一號嘉義交流道下的北港路與埤竹路口，面積5.76公頃的竹村市地重劃，地主無意願參與，延宕37年至今。市長黃敏惠認為「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。