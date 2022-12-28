聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林元旦升旗大玩千人排字 限量「茄芷袋」壓軸發送

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣2023元旦升旗活動在斗南田徑場舉行，限量千份「茄芷袋」將送當天全程參與的民眾。記者陳苡葳／攝影
雲林縣2023元旦升旗活動在斗南田徑場舉行，限量千份「茄芷袋」將送當天全程參與的民眾。記者陳苡葳／攝影

雲林縣元旦升旗活動今年在斗南田徑場舉辦，邀請縣內青年代表「三指歌手」蔡佩芙擔綱開場表演嘉賓並領唱國歌，縣長張麗善說，此次以橙色設計創意氣球，象徵雲林陽光幸福，當日發送限量1000個復古「茄芷袋」，及元旦聯名口罩、小國旗等，1月1日上午6點起開放民眾從正門、南門、西門自由入場，一起排列「YUNLIN」人形隊形，空拍合影迎新年。

張麗善說，縣府先後在斗六環保運動公園、虎尾鎮公所廣場、西螺大橋舉辦元旦升旗活動，112年移師至斗南田徑場，以健康運動為主題，揭開新的一年；活動當天有橙色、藍色氣球排列成YUNLIN字樣，讓參與民眾拍照留念。

行政處長陳志揚說，1月1日6點起開放入場，民眾入場前可先至報到處領取元旦聯名口罩、小國旗及彩色氣球，進場後依人員引導排列成隊，千人一起完成新年第1天別具紀念意義的趣味排字空拍創舉。

張麗善說，舞台表演除有蔡佩芙美聲，及社區大學有氧運動名師蔡倩如帶動跳、東勢鄉體育會美魔女舞社熱舞，全程參與的民眾，前1000名還可至兌換區領取「台灣名品」傳統兼具時尚的茄芷袋，為2023一整年「袋」來新氣象。

雲林縣2023元旦升旗活動在斗南田徑場舉行，縣長張麗善（前排右五）率縣府一級主管宣傳這場年度盛事。記者陳苡葳／攝影
雲林縣2023元旦升旗活動在斗南田徑場舉行，縣長張麗善（前排右五）率縣府一級主管宣傳這場年度盛事。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右）今天展示元旦升旗活動限量發送的「茄芷袋」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右）今天展示元旦升旗活動限量發送的「茄芷袋」。記者陳苡葳／攝影

元旦 張麗善 口罩

延伸閱讀

元旦升旗 雲林縣府、莿桐鄉公所揪民眾迎新年

景氣藍燈示警 張麗善：基層經濟問題最該解決

稅收超徵4500億 張麗善：物價上漲嚴重 還稅於民好過年

雲林縣長張麗善小內閣微調…3新任主管布達 建設處長懸缺

相關新聞

明年1月1日元旦起南市路邊停車委外開單團隊更換 統一制服供辨視

台南市路邊停車收費委外開單作業，明年元月起將由國雲科技公司執行巡場開單勤務，相關停車收費開單及繳費制度不變，穿著整齊制服...

好幸運！他買冷氣參加抽獎…特斯拉到手 今天開回家

雲林縣「遊雲林抽百萬名車2.0」活動本月中旬抽出最大獎特斯拉得主，斗六市民楊明清今天到縣府文化觀光處「開新車」，從文觀處...

178位顧問律師守護市民權益 今年受理近2500件中市府致謝

台中市政府法制局舉辦法律扶助顧問律師表揚大會，感謝178位法律扶助顧問、熱心參與公益的法律團體，法制局長李善植說，夜間電...

預期元旦連假車潮 嘉市警局針對南北向交通要道加強交通疏導

元旦連續假期將自今年12月31日起至明年1月2日止共計3日，嘉義市警局預期將湧現返鄉及旅遊人潮，特別針對南下、北上返鄉交...

台南跨年晚會18組藝人卡司超強 民眾提前3天卡位追星

2023台南好YOUNG跨年卡司超強，市府表示，台南跨年晚會陣容全台最豪華 ，18組以上藝人7小時表演，包括台南姊夫AK...

卸任大使做國民外交 陪馬紹爾總統逛夜市、拍緍紗、吃雞肉飯

外交部雲嘉南辦事處今天歡度10周年，處長蕭勝中曾擔任我國駐馬紹爾群島大使4年，與馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。