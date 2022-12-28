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雲林元旦升旗大玩千人排字 限量「茄芷袋」壓軸發送
雲林縣元旦升旗活動今年在斗南田徑場舉辦，邀請縣內青年代表「三指歌手」蔡佩芙擔綱開場表演嘉賓並領唱國歌，縣長張麗善說，此次以橙色設計創意氣球，象徵雲林陽光幸福，當日發送限量1000個復古「茄芷袋」，及元旦聯名口罩、小國旗等，1月1日上午6點起開放民眾從正門、南門、西門自由入場，一起排列「YUNLIN」人形隊形，空拍合影迎新年。
張麗善說，縣府先後在斗六環保運動公園、虎尾鎮公所廣場、西螺大橋舉辦元旦升旗活動，112年移師至斗南田徑場，以健康運動為主題，揭開新的一年；活動當天有橙色、藍色氣球排列成YUNLIN字樣，讓參與民眾拍照留念。
行政處長陳志揚說，1月1日6點起開放入場，民眾入場前可先至報到處領取元旦聯名口罩、小國旗及彩色氣球，進場後依人員引導排列成隊，千人一起完成新年第1天別具紀念意義的趣味排字空拍創舉。
張麗善說，舞台表演除有蔡佩芙美聲，及社區大學有氧運動名師蔡倩如帶動跳、東勢鄉體育會美魔女舞社熱舞，全程參與的民眾，前1000名還可至兌換區領取「台灣名品」傳統兼具時尚的茄芷袋，為2023一整年「袋」來新氣象。
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