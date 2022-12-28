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延宕37年 國一嘉義交流道下這塊5公頃 有望開發
國道一號嘉義交流道下的北港路與埤竹路口，面積5.76公頃的竹村市地重劃，地主無意願參與，延宕37年至今。市長黃敏惠認為「等太久影響民眾權益」，市府都發處檢討，因公共設施用地占近一半，降至32.74%，嘉市都委會日前通過；議員讚賞，對土地開發利用是好方向。
該塊地位於下交流道後，往市區方向的第1個路口處，附近2間便利商店、嘉市果菜市場等，位置相當好，卻幾乎都是空地。
都發處表示，1985年3月間變更高速公路嘉義交流道附近特定區計畫第1次通盤檢討時，確認竹村市地重劃面積5.76公頃，從農業區變更為住宅區，及公共設施用地包括公園用地、市場用地、廣場用地、道路用地，不過因公設用地占總面積49.21%，造成再加重劃費用負擔，總負擔過高，導致無人提出要開發。
都發處長黃緒信說，經重新檢討，調降公共設施用地從49.21%降至32.74%，並調整重劃面積5.66公頃，來提高開發可行性，並配合水利法出流管制規定，調整公園用地面積及範圍，前後召開7次嘉市都委會專案小組會議，21日通過，將盡快提報內政部都委會，通過後再配地等。
嘉市議會國民黨團書記長張秀華說，公設用地占比從49%多降到32%，政府釋出利多，地主一定更有意願，對土地開發利用是好方向，會讓地方建設往前推一步。
議會民進黨團幹事長蔡文旭建議，竹村市地重劃和北港路區段徵收案相鄰，且皆數10年，應合併規畫；對此，都發處表示，北港路區段徵收已送內政部審議，進度不同，但邊界緊鄰，銜接處會整體規畫。
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