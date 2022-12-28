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漁產春節聯名推廣新品 南市石斑魚產銷超前部屬　

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）示範龍虎斑簡單料理過程。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（中）示範龍虎斑簡單料理過程。記者謝進盛／攝影

推廣台南石斑魚新品，台南市政府農業局今天與南市區漁會辦理「台灣好漁『斑』到家，產春節聯名新品發表會」，安排龍虎斑現場簡單料理，就可美味上桌，連市長黃偉哲示範後也認為，可滿足不少民眾需求。

農業局說，南市石斑魚養殖面積約627公頃，年產量約4135公噸，產值約7.54億元，主要分布於安南區、七股區、北門區，盛產期以秋季到農曆年為主。今年夏因受對岸禁運導致產銷失衡，農業局與農委會漁業署推出多項推廣輔導措施，希望降低衝擊。

南市區漁會總幹事林鈺昕說，這次台南在地石斑新品結合生產、製作、銷售三方，為解決安南區成魚銷售壓力，媒合高雄市梓官區漁會收購台南在地龍虎斑進行三清加工，並提供奇美食品開發新品，希望為台南龍虎斑創出新品通路。

奇美食品副總經理湯家潤說，近年因消費者飲食習慣改變，熟食市場崛起，為尋求新市場方向而投入加熱熟食產業。今年與南市區漁會合作生產西瓜綿虱目魚肚湯，品質相當優異，決議將國產魚納入年菜菜單中。

奇美食品副總經理湯家潤表示，公司針對舒肥技術研究多時，選用在地龍虎斑以舒肥方式低溫加熱，藉由緩慢加熱熟成，保留石斑原有營養成分，達到肉質Q嫩口感，保存期間更久，消費者只需加熱後即可上桌食用。

農業局表示，石斑鮮魚料理蛋白質及膠原蛋白豐富，藉由不同產業異業結合，加值在地漁產價值及拓展通路銷售面向。

南市區漁會總幹事林鈺昕推薦來自台南安南區龍虎斑。記者謝進盛／攝影
南市區漁會總幹事林鈺昕推薦來自台南安南區龍虎斑。記者謝進盛／攝影
南市石斑魚產銷超前部屬，辦理春節聯名新品發表會。記者謝進盛／攝影
南市石斑魚產銷超前部屬，辦理春節聯名新品發表會。記者謝進盛／攝影
奇美食品選用在地龍虎斑以舒肥方式低溫加熱，藉由緩慢加熱熟成，保留石斑原有營養成分，達到肉質Q嫩口感，保存期間更久。記者謝進盛／攝影
奇美食品選用在地龍虎斑以舒肥方式低溫加熱，藉由緩慢加熱熟成，保留石斑原有營養成分，達到肉質Q嫩口感，保存期間更久。記者謝進盛／攝影

台南

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