台南跨年懶人包整！晚會、迎曙光、空山祭和月之美術館

跨年三天連假即將到來，台南市觀旅局整理台南跨年懶人包，除了大咖雲集的「台南好Young」跨年演唱會、兩年一度的大地藝術季、充滿神祕氣息的龍崎光節空山祭，以及鹽水歷史街區的月之美術館外，還有泡湯、賞花及落羽松行程。

觀旅局長郭貞慧說，元旦來台南正好，可在二寮觀日台迎接第一道曙光，到關子嶺與龜丹泡溫泉，楠西梅嶺賞梅花吃梅子雞，到台南也必嘗牛肉湯與虱目魚鹹粥等暖胃料理，以及跟黑面琵鷺等國際驕客相見歡，和六甲落羽松拍照打卡。

台南好YOUNG跨年晚會12月31日晚上7點至12點30分在安平永華市政中心西側廣場舉辦，邀請台南女婿國民姐夫「AKIRA」和EXILE放浪兄弟好夥伴SHOKICHI等嘉賓陪大家一起跨年，還有日本偶像女團「FRUITS ZIPPER」、韓國新世代偶像男團「EPEX」，以及魏如萱、艾怡良、五堅情、造夢者樂團、孫盛希、麋先生、楊宇騰YU、Crispy脆樂團、艾薇、大支、Howz•莫凡新，由炎亞綸和徐凱希共同主持，一起來嗨翻跨年夜。

12月31日至明年1月2日，在漁光島下橋右轉約100M處左側森林的第六屆漁光浪集，集結了公益、藝術、音樂、創作、環保、減塑、資源永續行動等主題。

MATTAUW大地藝術季「曾文溪的一千個名字」，至明年1月29日，在麻豆總爺藝文中心、大隆田生態文化園區、拔林車站設立三大展區，展出超過60件藝術作品及舉辦100場文化探索活動。

龍崎光節空山祭，從12月24日至明年2月12日，以「隨風去留」為主題，帶著全新作品回歸龍崎區虎形山公園。遊客可一道造訪關廟新光里彩繪村、大潭埤公園等關廟景點，再到《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇中場景的深緣及水品嘗鳳梨吐司，晚上再前往虎形山公園。

月之美術館，至明年2月12日，在鹽水區歷史街區舉辦以「我們」為策展主題的活動，包括8件新增作品、11件常設作品，還有Bingo闖關互動送獎品，增加看展樂趣。

到二寮日出，可欣賞全台最低海拔的日出，搭配稜角分明的青灰岩地形和冬季枯黃色的剌竹，形成壯觀景致。

聞名的關子嶺泥漿溫泉，灰黑色弱鹼性碳酸泉水能讓身心舒暢又能滋潤肌膚，泡完溫泉可品嘗「桶仔雞」，或是在175咖啡公路景觀餐廳來杯東山咖啡，暖身又暖胃；楠西區龜丹溫泉水質清澈無味，屬於弱鹼性碳酸泉，浸泡後皮膚光滑透亮，俗稱美人湯，且地點遠離塵囂，是許多在地人的泡湯秘境。

楠西梅嶺登山賞梅，賞梅花、品嘗梅子雞湯與養生薑黃雞，還可選購蜜餞、果乾、梅子醬等特產。梅嶺風景區主要有5條登山步道，其中4條步道往上都會接往「稜線步道」，沿線視野極佳，是觀日出、看日落的好地方。

鹽水區信義路旁、北門區侯雨利故居及文山里仁安宮周邊（174市道旁）、六甲落羽松周邊田地，都種有波斯菊及百日草的休耕花海。六甲區（台1線、台鐵林鳳營車站附近）的落羽松也開始逐漸轉變成紅褐色，逐漸形成頗有異國情調的風景，歡迎各位網美網帥來拍照。

國際級保育鳥黑面琵鷺會出沒在七股潟湖、魚塭區、曾文溪口海埔地、學甲溼地生態園區以及安南區在海尾路綠道與山海圳國家綠道間的海尾寮魚塭區，七股區黑面琵鷺保護區設有「黑面琵鷺生態展示館」及北堤賞鳥亭，民眾可直接透過望遠鏡欣賞在棲息地的黑面琵鷺。

黑腹燕鷗每年也會來台過冬，黃昏時在北門潟湖一帶的天空中成群盤旋飛舞，還會變換隊形，相當壯觀。七股潟湖一帶也有被稱為魚鷹的鸕鶿出沒，一隻隻迎著風站在蚵棚蚵架上迎賓，大家可搭乘娛樂漁筏賞鳥並遊覽潟湖，認識養蚵生態。