網羅73家業者逾百項禮品 台南市新春農特產伴手禮搶手

「來！來！來！攏在這！」台南市政府農業局今在民治市政中心南瀛堂，辦理「好禮兔YOU」2023新春農特產伴手禮推薦會暨展售活動，聯合向消費者推薦年節好物，現場網羅73家業者逾百項禮品，吸引許多鄉親來搶購年貨，買氣強強滾，消費者也可上網選購。

台南市長黃偉哲、農業局長李建裕、市議員蔡育輝、李宗翰、新營區長翁振祥等人與會，展出商品不乏知名青農及農會明星商品，黃偉哲掛保證表示，年節伴手禮就要買台南好禮，其中更多數榮獲「南得極品」標章評鑑，代表皆是健康安全、在地優質送禮極品。

農業局長李建裕說，此次推出台南新春伴手禮型錄涵蓋五穀雜糧、山珍海味、畜產加工、好茶飲品、午茶點心等等，招募台南農漁會、養殖漁產、青年農民、花卉產品等73家業者、逾百項禮品。並特別邀請南市的各工業區廠商協進會、商圈發展協會，南科管理局轄內各公司福利委員會蒞臨與會，鼓勵各家廠商踴躍採購。

農業局表示，除了春節應景蜜棗、烏魚子、胡麻油、水產養殖等農特產伴手禮，還特別洽台灣蘭花生技科技園區世茂農業生技、山上區蘭科植物園、六甲百芳農場，在伴手禮型錄內安排適合過年送禮花藝品項。世茂公司以獨特的奈米噴染技術，讓蘭花更顯繽紛貴氣；蘭科植物園迷你蝴蝶蘭盆栽小巧雅致，適合小家庭增添喜氣；六甲百芳農場火鶴切花顏色多樣，是居家插花首選。