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西螺新科鎮長廖秋萍提4大施政方針 成立政策諮詢委員會

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
西螺新科鎮長廖秋萍提出4大施政方針，盼為西螺鎮升級。記者黃于凡／攝影
西螺新科鎮長廖秋萍提出4大施政方針，盼為西螺鎮升級。記者黃于凡／攝影

連任13年的資深議員廖秋萍，首次參選西螺鎮長順利當選，上任後提出4大施政方針，將升級果菜市場、鎮民福祉、基礎建設及行銷西螺；廖秋萍親自前往西螺果菜市場視察，承諾解決攤商困境許久衛生環境問題，未來將成立西螺鎮政策諮詢委員會，廣納各界建言。

廖秋萍上任後親自到西螺果菜市場，聆聽攤商意見、規畫市場升級。廖秋萍說，雲林縣未設焚化爐，市場垃圾委由外包商負責，會請外包商加強清運，也會爭取生廚餘處理機，把農廢做成肥料回饋農民，鼓勵民眾落實垃圾分類；若遇垃圾量無法消化，會請立委劉建國與環保署協調，委由其他縣市清運、焚化。

廖秋萍說，提升鎮民福祉很重要，無論老人、小孩都要照顧到，未來規畫在蝴蝶公園增加親子共融設施，也會爭取設立社會住宅、加碼生育津貼，讓返鄉青年安居樂業；同時也要超前部署高齡社會，提升在地長照及醫療量能，推動高齡友善城鎮，打造宜居友善環境。

廖秋萍也說，路平、燈亮、水溝通是每個鎮民的基本需求，會從交通治理著手，建立市區路邊收費機制、規畫鎮內停車空間，也要提升監視器密度，用科技守護鎮民平安；同時，也向環保署爭取設立5處空氣污染偵測站，為西螺鎮民健康把關。

此外，廖秋萍認為，西螺鎮擁有豐富文化底蘊，但缺乏行銷，未來會推動延平老街及商圈數位轉型，並在西螺大橋旁草地增加親子共融設施、動物友善空間，結合西螺特產醬油、米、西瓜，打造寵物特色市集，盼讓西螺大橋成為媽祖朝聖的世界級大橋。

西螺新科鎮長廖秋萍提出4大施政方針，盼為西螺鎮升級。記者黃于凡／攝影
西螺新科鎮長廖秋萍提出4大施政方針，盼為西螺鎮升級。記者黃于凡／攝影

親子 西螺大橋

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