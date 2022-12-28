解封後每天收700件壓力 外交部雲嘉南辦事處低調慶祝10周年

外交部雲嘉南辦事處今天適逢成立10周年，但並沒有舉辦盛大慶祝活動，只在領務大廳展掛名家複製畫及入口處陽台開設花圃；解封後，許多民眾趕著出國，辦事處每天收件超過7百件護照，常加班到晚上，沒有辦盛大慶祝活動也是體恤部屬。處長蕭勝中表示，美化並提升整體供民眾候件空間的環境與品質，也讓同棟辦公大樓的其他單位一同感受舒適洽公環境，這樣就是最好的10周年慶。

外交部雲嘉南辦事處於2012年12月28日成立，至今正好10周年，但並沒有邀請地方首長或大肆地辦理慶祝活動，顯見處長蕭勝中的低調樸實作風。

蕭勝中表示，適逢政府放寬邊境管制措施後申請護照大增，為提供民眾舒適的申辦環境，在領務大廳展掛名家複製畫及入口處陽台開設花圃，以美化並提升整體供民眾候件空間的環境與品質，只邀請同棟辦公大樓的雲嘉南區聯合服務中心、移民署嘉義市服務站、東區戶政事務所等單位。

蕭勝中表示，近期為消化驟增的護照申請案件，辦事處人員除平日及週末加班趕製外，並增設收件櫃檯。為節省民眾等待時間，今年6月外交部領事事務局正式啟用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，民眾可透過系統預先填寫資料上傳及預約時間，申辦護照時可節省等待時間。明年春節連續假期將屆，倘若民眾有出國旅遊的計畫，務必先檢視護照效期是否還有6個月以上及相關簽證資訊；已申請換、補發護照者，也請記得及時領照，以免影響出國行程。

辦事主任林文俊表示，據統計全台有300多萬本護照要更換，辦事處每天超過700件數量，又逢過年前夕，同仁的工作量真的很大，都是加班到晚上8點以後才下班，今年農曆年有10天連假，提醍要出國的民眾要把握申辦時間。

移民署嘉義市服務站主任黃艷薰表示，隨著新冠疫情趨緩，邊境及檢疫措施鬆綁，出入國境人數增加，秉持「通關新科技、防疫零接觸」原則，自動查驗通關系統也同步推出註冊及通關二合一的升級服務，自今年11月1日起，年滿12歲的國人或持外僑居留證的外來人口，皆可於入出國時直接在通關閘道內註冊，註冊後即可直接通關，且終身均得使用，提供旅客更便利的通關選擇，省去入出國境排隊等候的時間。