明年1月1日元旦起南市路邊停車委外開單團隊更換 統一制服供辨視

台南市路邊停車收費委外開單作業，明年元月起將由國雲科技公司執行巡場開單勤務，相關停車收費開單及繳費制度不變，穿著整齊制服且騎乘電動機車的收費員近期已開始演練，模擬測試階段不會開立正式繳費單，不影響民眾停車權益。

交通局長王銘德表示，已要求新的委外收費員必須穿著可清楚辨識、一致化的制服，並且騎乘電動機車執行巡場開單勤務，所使用的停車繳費單據也經交通局審查及SGS檢驗合格，繳費單據上皆留有機關及廠商服務專線，民眾無須擔心有違法收費問題。

王銘德表示，因應公聘收費員逐年屆齡退休，以及遇缺不補政策，台南市自2018年起將路邊停車收費部分區域委託民間執行，以補足人工開單業務需求，並導入企業化管理，明年起服務團隊雖轉換為國雲科技團隊，但部分人力由原廠商的在地員工移轉就職，市府也加強督導前期整備(如開單設備系統、交通安全教育、服務品質訓練等)，以順利銜接該項工作，維持路邊停車周轉與秩序。