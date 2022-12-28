烏山頭水庫與隆田Cha Cha免費接駁巴士 下月試辦上路

烏山頭水庫風景區與隆田Cha Cha園區推出「烏隆線」試辦1年免費接駁巴士服務，安排下月起每周末及國定假日固定4班次往返兩處園區，希望進一步帶動地方觀光發展。

烏山頭水庫風景區及隆田Cha Cha園區今共同舉辦「烏隆線再出發！」聯合行銷記者會，啟動三項創意行銷合作，包括復刻水鐵-「烏隆線」接駁巴士服務、「八田與一繪本故事屋」及聯名精美筆記本，台南市副市長葉澤山、農田水利署長蔡昇甫等人出席。

葉澤山表示，市府這一年積極推動官田在地觀光資源，在隆田Cha Cha園區開幕，安排暑假推大圳小旅行、大圳體驗趣及今年11月蒸氣火車DT668首度停靠隆田站等，都受到鄉親歡迎。

葉澤山說，隆田Cha Cha園區與烏山頭水庫風景區共同目標是打造官田在地觀光品牌，合作推出創意行銷活動，例如名字好記又有趣「烏隆線」，即是以1920年八田與一蓋水庫時從隆田轉運站往烏山頭運送物資工事鐵路。而今鐵路雖不復見，改以巴士提供遊客接駁服務，車上還有歷史語音導覽，帶領遊客再次認識烏隆線。

蔡昇甫表示，烏山頭水庫迄今通水超過90年，持續發揮灌溉功能，背後更教導民眾台灣這塊土地、對水資源、對歷史、對文化珍惜與感謝；隆田文化資產教育園區以多媒體互動科技策展，介紹嘉南大圳及烏山頭水庫對當代重要性與意義。

南市文化資產管理處以遊客需求角度推出「復刻水鐵-烏隆線再出發！」、「八田與一繪本故事屋」及「嘉南大圳工事圖聯名筆記本」三項活動，兩大園區明年3月起舉辦常態性繪本說故事活動，預計單周於隆田Cha Cha園區辦理，雙周在烏山頭水庫八田與一紀念室說故事，故事主題橫跨多元議題，包括介紹烏山頭水庫、嘉南大圳農業變遷、三年輪作灌溉制度、西拉雅文化、水雉生態等；而繪本說故事除有中英文繪本場次，還有台語鬥嘴鼓、手偶戲劇等不同方式呈現。