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景氣藍燈示警 張麗善：基層經濟問題最該解決

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今天重申支持「還稅於民」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今天重申支持「還稅於民」。記者陳苡葳／攝影

國發會公布最新景氣燈號，落入代表低迷的藍燈，雲林縣長張麗善今天出席元旦升旗典禮宣傳活動時表示，她持續至基層傾聽並理解民眾需求，及其所面臨到的經濟危機，今仍喊話中央能以體恤民眾的心情，在超收的稅金中發放現金，讓大家過個好年。

景氣低迷，縣府如何因應，張麗善雖才剛連任就職幾天，不過已利用到各鄉鎮跑行程的機會，傾聽民眾遇到的困難，她說，大家所遇不同，但縣府會匯集民意心聲，向中央提出適宜方案解決問題。

張麗善說，疫情影響，縣府連續2年推動振興加碼方案，明年預算方面雖未對此有相關規畫，不過若中央有實施，縣府將全力配合及因應。

張麗善今天重申支持「還稅於民」，近年疫情衝擊到經濟產業，物價波動指數變高，民眾迎來的是巨大生活危機，若普發現金，將是現下紓困解方，超收稅金若有餘裕，也建議中央給予資源匱乏縣市更多補助，提升生活品質。

張麗善 疫情

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