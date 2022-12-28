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烏隆線再出發 烏山頭水庫與隆田Cha Cha免費接駁巴士

中央社／ 台南28日電

台南將推出烏山頭水庫風景區及隆田Cha Cha園區的「烏隆線」接駁巴士，透過1920年八田與一蓋水庫時從隆田轉運站往烏山頭運送物資的工事鐵路，串起兩大園區百年歷史情誼。

今天由烏山頭水庫風景區及隆田Cha Cha園區共同舉辦「烏隆線再出發!」聯合行銷記者會，包括台南市副市長葉澤山、農委會農田水利署長蔡昇甫、交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處長徐振能等人出席。對於二個園區合作「烏隆線」接駁巴士行駛，期待帶動地方觀光效益。

葉澤山說，百年前烏山頭水庫建造時，即透過隆田為轉運站，將物料、機具運到烏山頭水庫，沿線搭設這條水鐵，烏山頭水庫、嘉南大圳完成後水鐵就不見了。在農田水利署支持下，從隆田Cha Cha園區到烏山頭水庫傳統水鐵的復刻版正式啟動；藉由烏隆線巴士，希望把這段歷史重新接續起來，邀請民眾假日一遊，感受嘉南大圳、烏山頭水庫及隆田Cha Cha園區風景，也了解在地歷史跟文化。

記者會啟動3項創意行銷合作計畫，除了復刻水鐵-「烏隆線」接駁巴士，還包括「八田與一繪本故事屋」及聯名款精美筆記本。「烏隆線」接駁巴士服務預計試辦1年，自明年1月起每周末及國定假日，固定4班次往返兩處園區。

南市府今天新聞稿表示，為推動官田區發展，透過烏山頭水庫風景區及隆田Cha Cha園區，合作打造官田在地觀光品牌，推出創意行銷活動，取名好記又有童趣的「烏隆線」，即1920年八田與一蓋水庫時從隆田轉運站往烏山頭運送物資的工事鐵路。而今鐵路雖已不復見，改以巴士提供遊客接駁，這項服務將帶領遊客再次認識烏隆線，同時也串起兩大園區百年歷史情誼。

台南市文化資產管理處表示，兩大園區將於明年3月起舉辦常態性繪本說故事活動，預計單周於隆田Cha Cha園區辦理，雙周則在烏山頭水庫八田與一紀念室說故事。故事主題橫跨多元議題，包括介紹烏山頭水庫、嘉南大圳農業變遷、3年輪作灌溉制度、西拉雅文化、水雉生態等；繪本說故事形式豐富多元，除有中英文繪本場次，還有台語鬥嘴鼓、手偶戲劇等不同方式呈現。

烏山頭水庫 巴士 八田與一

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