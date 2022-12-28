台南11月份死亡事故攀3年新高 高齡和行人事故居前2名

台南市長黃偉哲主持南市111年12月份道安會報，聽取道安團隊各小組工作報告。交通部進行110年院頒道安考評，台南市在「交通執法」、「交通工程」、「綜合管考」及「砂石車安全管理」等成績中都獲得獎項，但11月份死亡交通事故比近3年同期平均高，黃偉哲表示，維護民眾交通安全是普世價值，期勉團隊再接再厲。

根據近期交通事故顯示，11月份A1交通事故比近3年同期平均來的高，需加強改善力道，經分析原因超過半數為高齡長者(12人)，以行人事故(5人)最多、機車事故(3人)次之，時間在早上7點至11點，肇事原因以穿越道路未注意左右來車為主。

交通局表示，部分行人不依規定穿越道路，造成車輛閃避不及；部分車輛通過路口未能減速慢行，也是造成近期事故上升因素。交通局表示將納入明年度道安重點工作項目加強行動方案。

交通局表示，今年度推動道安8大重點工作雖見初步成效，但機車與高齡事故偏高仍是不爭事實，指示各小組應加強事故防制工作，包括從易肇事路段提升見警率執行違規取締，持續改善左轉車道工程及深入鄰里向年長者宣導正確道安觀念著手。

交通局長王銘德指出，市長黃偉哲非常重視各項交通安全工作推動，每月均親自主持道安會報並指示研擬改善對策。交通局指出，南市道安團隊全面向推動各項工作，藉由分析交通事故特性及發生地點，進行易肇事路口改善，增設左轉車道有效改善路口事故常見側撞行為；部分事故為民眾違規或疏失所致，則透過科技執法來維護交通秩序，並深入鄰里社區活動中心來做教育宣導，此次獲獎顯見皆獲中央高度肯定。

交通局提醒行人通過道路時務必行走行人穿越道並遵守號誌，並禮讓行動較緩慢的年長者優先通行。汽機車行經路口時應減速慢行，並保持隨時可煞停車速，以避免橫向人車未減速衝出無法即時因應發生事故。違規的用路行為是發生交通事故的主要原因，遵守交通規則從用路不違規開始，守護自己也是保護他人用路安全。

台南市民政局也動員各區公所，完成1367面反射鏡清潔，讓反射鏡照亮街角，維護用路安全。給予使用道路的駕駛人及行人一個安全的用路環境。市長黃偉哲日前在歸仁區南興里辦理環境清潔活動時到場訪視，慰勉義工們的辛勞，並一起擦拭反射鏡，守護民眾行車平安。