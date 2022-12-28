快訊

北市跨年主視覺遭酸爆「適合深蹲市」 蔣萬安回應爭議

NBA／唐西奇60分21籃板大三元 天神降臨隻手逆轉尼克

台南11月份死亡事故攀3年新高 高齡和行人事故居前2名

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市民政局和各區公所完成1367面反射鏡清潔，守護民眾行車平安。圖／台南市府提供
台南市民政局和各區公所完成1367面反射鏡清潔，守護民眾行車平安。圖／台南市府提供

台南市長黃偉哲主持南市111年12月份道安會報，聽取道安團隊各小組工作報告。交通部進行110年院頒道安考評，台南市在「交通執法」、「交通工程」、「綜合管考」及「砂石車安全管理」等成績中都獲得獎項，但11月份死亡交通事故比近3年同期平均高，黃偉哲表示，維護民眾交通安全是普世價值，期勉團隊再接再厲。

根據近期交通事故顯示，11月份A1交通事故比近3年同期平均來的高，需加強改善力道，經分析原因超過半數為高齡長者(12人)，以行人事故(5人)最多、機車事故(3人)次之，時間在早上7點至11點，肇事原因以穿越道路未注意左右來車為主。

交通局表示，部分行人不依規定穿越道路，造成車輛閃避不及；部分車輛通過路口未能減速慢行，也是造成近期事故上升因素。交通局表示將納入明年度道安重點工作項目加強行動方案。

交通局表示，今年度推動道安8大重點工作雖見初步成效，但機車與高齡事故偏高仍是不爭事實，指示各小組應加強事故防制工作，包括從易肇事路段提升見警率執行違規取締，持續改善左轉車道工程及深入鄰里向年長者宣導正確道安觀念著手。

交通局長王銘德指出，市長黃偉哲非常重視各項交通安全工作推動，每月均親自主持道安會報並指示研擬改善對策。交通局指出，南市道安團隊全面向推動各項工作，藉由分析交通事故特性及發生地點，進行易肇事路口改善，增設左轉車道有效改善路口事故常見側撞行為；部分事故為民眾違規或疏失所致，則透過科技執法來維護交通秩序，並深入鄰里社區活動中心來做教育宣導，此次獲獎顯見皆獲中央高度肯定。

交通局提醒行人通過道路時務必行走行人穿越道並遵守號誌，並禮讓行動較緩慢的年長者優先通行。汽機車行經路口時應減速慢行，並保持隨時可煞停車速，以避免橫向人車未減速衝出無法即時因應發生事故。違規的用路行為是發生交通事故的主要原因，遵守交通規則從用路不違規開始，守護自己也是保護他人用路安全。

台南市民政局也動員各區公所，完成1367面反射鏡清潔，讓反射鏡照亮街角，維護用路安全。給予使用道路的駕駛人及行人一個安全的用路環境。市長黃偉哲日前在歸仁區南興里辦理環境清潔活動時到場訪視，慰勉義工們的辛勞，並一起擦拭反射鏡，守護民眾行車平安。

黃偉哲也呼籲市民朋友，對於住家附近路口，若有反射鏡髒污或破損，歡迎在安全的情形下動手擦亮反射鏡，或通報台南市民服務熱線1999以利市府改善修復，以維護你、我大家的道路交通安全。

台南市民政局和各區公所完成1367面反射鏡清潔，守護民眾行車平安。圖／台南市府提供
台南市民政局和各區公所完成1367面反射鏡清潔，守護民眾行車平安。圖／台南市府提供
台南市民政局和各區公所完成1367面反射鏡清潔，市長黃偉哲訪視歸仁區南興里辦理環境清潔活動時，慰勉義工們的辛勞，並一起擦拭反射鏡，守護民眾行車平安。圖／台南市府提供
台南市民政局和各區公所完成1367面反射鏡清潔，市長黃偉哲訪視歸仁區南興里辦理環境清潔活動時，慰勉義工們的辛勞，並一起擦拭反射鏡，守護民眾行車平安。圖／台南市府提供
台南獲交通金安獎，市長黃偉哲勉交安團隊再接再厲，加強高齡事故防制工作。圖／台南市府提供
台南獲交通金安獎，市長黃偉哲勉交安團隊再接再厲，加強高齡事故防制工作。圖／台南市府提供

黃偉哲

延伸閱讀

影 ／大新營地區要道！東山田尾橋斥5600萬 上午通車

台南市局處首長簽廉政公約 黃偉哲：市政清廉由我帶頭

影／台南永康西灣公托家園開幕 要幫年輕家庭照護老幼

稅超徵4500億元 黃偉哲：政府應從善如流回饋利益眾生

相關新聞

好幸運！他買冷氣參加抽獎…特斯拉到手 今天開回家

雲林縣「遊雲林抽百萬名車2.0」活動本月中旬抽出最大獎特斯拉得主，斗六市民楊明清今天到縣府文化觀光處「開新車」，從文觀處...

台南112年公告土地現值 新光三越中山店蟬聯地王

台南市地價評議委員會評定通過台南市112年公告土地現值，全市平均上漲3.69%，中西區新光三越中山店每平方公尺新台幣34...

台南11月份死亡事故攀3年新高 高齡和行人事故居前2名

台南市長黃偉哲主持南市111年12月份道安會報，聽取道安團隊各小組工作報告。交通部進行110年院頒道安考評，台南市在「交...

「鹽擔下的獨白」七股鹽山年度新裝置出爐

2023年將至，台鹽台南七股鹽山新裝置藝術「鹽擔下的獨白」今天出爐 ，以鹽工為藍圖，與鹽山融為一體，布置台車、鹽包、鹽簍...

元旦連假 國1虎尾北上匝道封閉 雲林高鐵實施交通管制

元旦連續假期將至，今年12月31日起至明年1月2日，雲林警方針對古坑綠色隧道及驛站、高鐵雲林站、國道1號虎尾交流道實施交...

影 ／大新營地區要道！東山田尾橋斥5600萬 上午通車

台南市東山區南102線田尾橋，今年1月初斥資近6000萬元施工日前完工，今上午舉行通車儀式，除東山、柳營、新營間往來更便...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。