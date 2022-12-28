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台南112年公告土地現值 新光三越中山店蟬聯地王

中央社／ 台南28日電
台南中西區新光三越中山店每平方公尺新台幣34萬5000元（每坪約114萬元）第6度蟬聯「地王」。圖／地政局提供
台南中西區新光三越中山店每平方公尺新台幣34萬5000元（每坪約114萬元）第6度蟬聯「地王」。圖／地政局提供

台南市地價評議委員會評定通過台南市112年公告土地現值，全市平均上漲3.69%，中西區新光三越中山店每平方公尺新台幣34萬5000元（每坪約114萬元）第6度蟬聯「地王」。

台南市政府地政局發布新聞稿指出，台南市地價評議委員會評定台南市112年公告土地現值平均調幅3.69%，公告現值占一般正常交易價格比值為90.04%。

台南市「地王」仍由位處商業區的中西區中山路、民族路及西華南街路口的新光三越中山店蟬聯，公告現值每平方公尺34萬5000元（每坪約114萬元）；「地后」位於西門路1段新光三越新天地，公告現值每平方公尺32萬元（每坪約106萬元）。

台南市112年公告土地現值漲幅較大地區，分別是麻豆區（5.79%）、善化區（5.53%）、新市區（5.36%）、東區（5.23%）及永康區（4.58%）等；漲幅和去年相較趨近持平地區是龍崎區（0.00%）、左鎮區（0.16%）及後壁區（0.18%）。

調幅較高區段，主要是市地重劃、區段徵收、或重大建設地價區段，一般地區微漲；對於交易熱絡、市價漲幅較高地區則給予較大漲幅，以反應市場動態及維持賦稅公平。

地政局統計，112年台南市1萬3733個地價區段中，7742個地價區段上漲，5831個地價區段持平，160個地價區段下跌。

台南 區段徵收 東區

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