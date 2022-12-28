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「鹽擔下的獨白」七股鹽山年度新裝置出爐
2023年將至，台鹽台南七股鹽山新裝置藝術「鹽擔下的獨白」今天出爐 ，以鹽工為藍圖，與鹽山融為一體，布置台車、鹽包、鹽簍、扁擔等復古擺設，為明年度鹽業文化系列活動拉開序幕。
台鹽公司今天在七股鹽山開記者會介紹「鹽擔下的獨白」裝置藝術，台鹽總經理陳世輝、七股區長顏文穗等人與會，陳世輝說，該裝置藝術高5米6寬7米3，以強韌線條勾勒，服裝顏色參考2023年度代表色「萬歲洋紅」，象徵勇敢無畏充滿活力精神，秉持「不忘本、不畏困難」信念墾拓，貧瘠鹽地也能耕耘出白金纍纍。
陳世輝表示，呼應本次主題裝置「鹽擔下的獨白」，園方特別設計「天日曬鹽」DIY預約活動，以玄武岩板為底，淋上特製濃滷水，搭配天日曬鹽道具組「鹽鏟」、「鹽收仔」與「鹽簍」，適度陽光日照與微風吹拂下，反覆來回輕耙，即可體驗傳統日曬結晶鹽，富有成就感。
他說，本次以舊時「鹽工」意象，融合新世代創新精神策展。2023年度即將有「環境教育認證系統導覽」與10月將舉辦的「白金鹽憶-臺灣鹽業檔案特展」等精彩內容，邀請大家一起來親近鹽山、認識鹽業。
台鹽品牌行銷處長陳美文也說，年節到來，邀請遊客前往鹽山旅遊並體驗「淨化磁場」、「避邪除晦」補充能量。七股鹽山介紹與相關活動遊客可瀏覽鹽山官網，或客服專線0800230990。
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