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元旦連假 國1虎尾北上匝道封閉 雲林高鐵實施交通管制

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
元旦連假期間高鐵雲林站實施交通管制，需依指示路線行駛。圖／雲林縣警察局提供
元旦連假期間高鐵雲林站實施交通管制，需依指示路線行駛。圖／雲林縣警察局提供

元旦連續假期將至，今年12月31日起至明年1月2日，雲林警方針對古坑綠色隧道及驛站、高鐵雲林站、國道1號虎尾交流道實施交通疏導管制，加強取締違規停車，也封閉國道1號虎尾交流道北上匝道，可提前參考管制路線，規畫替代方案，也可利用凌晨12點至5點免收費時段避開車潮。

雲林縣警察局表示，在古坑綠色隧道及驛站地區，台3線兩側路肩均可停車，若如停車空間不足，可停放至對向慈靈宮及驛站旁湳仔停車場，不可並排停車或臨停；另行人穿越道路時，應行走斑馬線並聽從現場指揮人員指示，勿跨越雙黃線。

此外，高鐵雲林站在元旦連假明天早上8點到晚上10點，實施交通管制，由學府路進入高鐵會強制右轉到站前東路，再由學府一路口迴轉進入高鐵站，增加儲車空間，等候接送的車輛可利用高鐵站內30分鐘內免費停車場，避免路上車流壅塞。

要特別注意的是，國道1號虎尾交流道也在元旦連假實施管制措施，1月1、2日中午12點至晚上9點，高公局將封閉國道1號虎尾交流道北上匝道，封閉期間有2條替代道路，可走平面道路接西螺交流道北上匝道；另，12月31日至1月2日每天凌晨12點至5點全線暫停收費，可多加利用避開車潮。

明年1月1、2日國道1號虎尾交流道北上匝道封閉，可改走2條替代道路。圖／雲林縣警察局提供
明年1月1、2日國道1號虎尾交流道北上匝道封閉，可改走2條替代道路。圖／雲林縣警察局提供

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