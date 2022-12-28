影 ／大新營地區要道！東山田尾橋斥5600萬 上午通車
台南市東山區南102線田尾橋，今年1月初斥資近6000萬元施工日前完工，今上午舉行通車儀式，除東山、柳營、新營間往來更便捷，困擾地方多年水患問題，可望獲得有效改善。
台南市長黃偉哲、東山區長呂煌男、市議員蔡育輝、李宗翰、王宣貿等人等人上午出席通車典禮，鄉親開心迎接這一刻，市府工務局長蘇金安表示，田尾橋原為單跨預力梁橋，寬度約10公尺、長度約29.95公尺，依2019年「吉貝耍排水及科里排水治理計畫」，原橋有橋梁長度不足情形，且前段往新營方向道路已拓寬至12公尺，經評估有改建必要，投入約5700萬元，在工程人員努力下，順利在今年10月完工。
改建後的田尾橋橋寬約為12公尺（原寛10公尺）橋長約67公尺（原長29.95公尺）大大增加排水斷面，除便利道路通行，也解決排水瓶頸，為雙跨預力I型梁，落1墩，橋梁兩側引道刨舖與既有道路銜接，總長度約180公尺。
黃偉哲表示，感謝施工單位用心，能在9個多月完工，田尾橋改建完成後，除改善區域排水功能，降低淹水情事發生外，將有利農產品外運，並使居民生活更便利安全，且串連新營、柳營及東山等地，可望提升整體經濟、物流及休閒觀光發展。
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