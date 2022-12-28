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好幸運！他買冷氣參加抽獎…特斯拉到手 今天開回家

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
抽中雲林特斯拉的斗六市民楊明清，今天透露明年3月將與未婚妻在華山舉行婚禮，新車來得正是時候。記者陳苡葳／攝影
抽中雲林特斯拉的斗六市民楊明清，今天透露明年3月將與未婚妻在華山舉行婚禮，新車來得正是時候。記者陳苡葳／攝影

雲林縣「遊雲林抽百萬名車2.0」活動本月中旬抽出最大獎特斯拉得主，斗六市民楊明清今天到縣府文化觀光處「開新車」，從文觀處長陳璧君手中接過汽車鑰匙，他也開心宣告明年3月將辦婚禮，新車恰成新婚禮車，帶來一波喜氣。

雲林縣「慢遊雲林5百五告讚」活動舉行長達4個月，吸引16萬筆雲林消費發票登錄，總消費金額高達2億元，其中單筆消費金額10萬元以上有34筆，最高金額214萬元。

楊明清在斗六開業，最近因為家中整修，購置4部冷氣機等大型家電，花費數十萬元，起初他認為抽中名車機會渺茫，抱持姑且一試心情登錄發票，沒想到最後真的幸運把車開回家，今天見到汽車本體，興奮心情掩蓋不住。

楊明清說，要試手氣與運氣，一定要在雲林消費才有機會，他強力推薦遊客攜家帶眷到全新完工的斗六膨鼠公園，晚上再到斗六夜市吃喝玩樂，有交通工具者還可到北港朝天宮參拜，吃一碗道地鴨肉飯，雖不是頂級遊程，但保證收穫滿滿。

楊明清今天也透露，明年3月將與未婚妻在華山舉行婚禮，這輛車將當新婚禮車，喜慶洋洋。

雲林縣政府文觀處長陳璧君（左四）今天將特斯拉汽車鑰匙交給幸運得主楊明清（右五）。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府文觀處長陳璧君（左四）今天將特斯拉汽車鑰匙交給幸運得主楊明清（右五）。記者陳苡葳／攝影
抽中雲林特斯拉的斗六市民楊明清，今天透露明年3月將與未婚妻在華山舉行婚禮，新車來得正是時候。記者陳苡葳／攝影
抽中雲林特斯拉的斗六市民楊明清，今天透露明年3月將與未婚妻在華山舉行婚禮，新車來得正是時候。記者陳苡葳／攝影

雲林 婚禮 斗六

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