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台南400年系列活動暖身 走訪鄭成功攻台最後一戰現場

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平妙壽宮與市府文化資產管理處文化古蹟導覽解說發展協會，舉辦台南建城400年系列活動。圖／安平區公所提供
台南市安平妙壽宮與市府文化資產管理處文化古蹟導覽解說發展協會，舉辦台南建城400年系列活動。圖／安平區公所提供

為發揚安平獨特的魅力與熱情，由南市文化資產管理處、市定古蹟安平妙壽宮與南市文化古蹟導覽解說發展協會辦理的「踏溯國姓爺與尼德蘭在台灣的最後一戰歷史現場研習會」，明年2月1日登場，有興趣民眾請把握報名機會，一起來探索安平的歷史魅力。

安平古堡，又稱「奧倫治城」、「熱蘭遮城」或「王城」。1624年，荷蘭人進駐福爾摩沙建成熱蘭遮城，將台灣納入世界經濟體系。鄭成功攻台之役（鄭荷之戰、熱蘭遮城包圍戰）於1661年發生於台灣西南沿海的戰爭，主要戰場包括赤嵌、台江內海、大員等處；由明延平王鄭成功率2萬5000大軍圍攻熱蘭遮城，迫使荷蘭東印度公司守軍實質投降、退出台灣。

1662年鄭成功與荷蘭在台灣的最後ㄧ戰（烏特勒支碉堡）戰後雙方在稅務所締約。而「烏特勒支碉堡」與「稅務所」的歷史現場皆在大員（安平的舊稱）。

安平區公所表示，歷經361年後，於明年2月1日舉辦「踏溯國姓爺與尼德蘭在臺灣最後一戰歷史現場研習會」。室內課程安排「大員考古調查研究成果」，「尼德蘭時期的雙城記-熱蘭遮城與普羅民遮城」，讓今昔史地對照，為「台南400年」活動的暖身。

戶外課程安排踏溯「國姓爺與尼德蘭在台灣最後一戰」歷史現場走讀導覽。彰顯安平文史的重要，期許參加的學員能在現場體驗「舉頭三尺有神明，向下考古有古蹟」的驚艷，體驗安平舊日風華，一起來感受台灣400年歷史的厚度及安平在其中的重要性。

活動時間於2023年2月1日早上8點於安平區圖書館3樓教室報到，上午由成大建築系教授黃恩宇、考古研究所特聘教授劉益昌專題講座。下午2點於安平開台天后宮香客大樓1樓前報到，由台南市文化古蹟導覽解說發展協會資深導覽員帶領學員實地走訪1662年鄭成功與荷蘭最後一戰的歷史現場。活動報名費用每人人150元，額滿為止。報名自明年1月9日起至18日中午12點，或額滿為止。報名網址請點此

荷蘭 古蹟 鄭成功

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