台南400年系列活動暖身 走訪鄭成功攻台最後一戰現場

為發揚安平獨特的魅力與熱情，由南市文化資產管理處、市定古蹟安平妙壽宮與南市文化古蹟導覽解說發展協會辦理的「踏溯國姓爺與尼德蘭在台灣的最後一戰歷史現場研習會」，明年2月1日登場，有興趣民眾請把握報名機會，一起來探索安平的歷史魅力。

安平古堡，又稱「奧倫治城」、「熱蘭遮城」或「王城」。1624年，荷蘭人進駐福爾摩沙建成熱蘭遮城，將台灣納入世界經濟體系。鄭成功攻台之役（鄭荷之戰、熱蘭遮城包圍戰）於1661年發生於台灣西南沿海的戰爭，主要戰場包括赤嵌、台江內海、大員等處；由明延平王鄭成功率2萬5000大軍圍攻熱蘭遮城，迫使荷蘭東印度公司守軍實質投降、退出台灣。

1662年鄭成功與荷蘭在台灣的最後ㄧ戰（烏特勒支碉堡）戰後雙方在稅務所締約。而「烏特勒支碉堡」與「稅務所」的歷史現場皆在大員（安平的舊稱）。

安平區公所表示，歷經361年後，於明年2月1日舉辦「踏溯國姓爺與尼德蘭在臺灣最後一戰歷史現場研習會」。室內課程安排「大員考古調查研究成果」，「尼德蘭時期的雙城記-熱蘭遮城與普羅民遮城」，讓今昔史地對照，為「台南400年」活動的暖身。

戶外課程安排踏溯「國姓爺與尼德蘭在台灣最後一戰」歷史現場走讀導覽。彰顯安平文史的重要，期許參加的學員能在現場體驗「舉頭三尺有神明，向下考古有古蹟」的驚艷，體驗安平舊日風華，一起來感受台灣400年歷史的厚度及安平在其中的重要性。

活動時間於2023年2月1日早上8點於安平區圖書館3樓教室報到，上午由成大建築系教授黃恩宇、考古研究所特聘教授劉益昌專題講座。下午2點於安平開台天后宮香客大樓1樓前報到，由台南市文化古蹟導覽解說發展協會資深導覽員帶領學員實地走訪1662年鄭成功與荷蘭最後一戰的歷史現場。活動報名費用每人人150元，額滿為止。報名自明年1月9日起至18日中午12點，或額滿為止。報名網址請點此。