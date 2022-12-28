嘉縣65至70歲長輩免費接種肺炎鏈球菌疫苗 今起網路預約

嘉義縣政府繼樂齡假牙補助，再增加長輩照護政策，購置1萬7600劑23價肺炎鏈球菌疫苗，提供設籍嘉縣65至70歲長輩免費接種，今起開放網路預約，明年元月3日攜帶身分證及健保卡，到各鄉鎮市衛生所或合約院所共31家接種。

縣長翁章梁說，肺炎鏈球菌是造成社區型肺炎感染最主要的病原菌，以老年人為高風險族群，中央免費提供71歲以上長者免費肺炎鏈球菌疫苗接種，嘉縣老人比例全台最高，為守護長輩健康，明年起額外編列預算採購1萬7600劑疫苗，提供65至70歲民眾接種，守護長輩健康。

肺炎鏈球菌疫苗接種對象以設籍嘉縣65至70歲，未曾接種長者，終身僅補助1劑，嘉縣衛生局疫苗預約系統開放預約，相關接種資訊可上嘉縣衛生局網站查詢。

肺炎鏈球菌疫苗可與流感疫苗、COVID-19疫苗，同時在不同部位接種或間隔任何時間，預防肺炎鏈球菌感染，除接種疫苗，平時營養保健不可少，呼吸道症狀需戴口罩及早就醫。