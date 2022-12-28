疫情影響2年 台南新化年貨大街明年1月13日至19日登場

台南市新化年貨購物節，預計自明年1月13日至1月19日，在新化老街（中正路上）中山路至和平街段登場。14日下午3時在大目降廣場舉行開幕典禮，由市長黃偉哲主持黃金兔抽獎儀式。

南市府經發局昨天市政會專案報告，延續往年特色活動期間，除了有知名藝人、街頭藝人表演，還有街舞競賽、揮毫贈春聯等活動，消費滿100元送兌換券，可抽電動機車、購物金等好禮。

經發局表示，上一屆新化年貨大街，因疫情影響提前結束，今年年貨大街以「新化開 錢兔來」為活動主題，南市府團隊整合新化區公所、在地商圈店家及年貨攤商及民間社團與宗教廟宇，提供安全及優質購物環境，為公私合作的典範，來帶動疫後觀光商機，讓市民朋友開心採買年貨、安心過個好年。

值得一提的是，今年度參與店家數達165攤，南北貨及伴手禮40攤、大目降美食區20攤、老街美食區80攤、年節百貨11攤已及地方土特產14 攤；消費滿額贈（3擇1）1.滿百贈彩繪燈籠2.滿兩百贈摸彩券3.滿三千贈200元購物金。

交通接駁方面，可搭乘年貨公車，結合綠幹線，每日114班次。

台南市政府自2012年舉辦新化年貨大街春節應景活動，成功營造人潮及觀光客採買年貨的新興據點，還帶動當地觀光及商業，受到疫情影響，2021年停辦，2022年剛開幕後就因有確診者足跡，緊急喊停，今年在眾所期待下恢復舉辦。

新化年貨大街在有百年歷史的新化老街登場，周邊日式選武德殿、日式木造宿舍群、新化街役場等景點各具特色，富含歷史、人文風情，附近還有虎頭埤風景區、中興大學新化林場、以及新遷場有全國最美菜市場的新化果采市場，往山區可一遊左鎮化石園區、山上水道花園博物館等，除了採買年貨還可買新鮮水果，更安排全家出遊。