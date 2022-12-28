補教名師呂捷離家來嘉吃走 翁章梁以「迎媽祖」規格熱情接待

補教名師兼電視主持人呂捷，在臉書發起「離家吃走」計畫，挑戰20天從高雄走到三貂角，昨天走到嘉義縣的台1縣，從民雄鄉一路走到大林鎮，縣長翁章梁出奇不意，出現在「三疊溪」公車站牌熱情迎賓，翁章梁以「迎媽祖」規格款待呂捷，一見面就笑聲不斷，翁章梁準備大餐讓呂捷補腳骨、補體力，兩人互相逗嘴逗不停，場面歡樂，透過迎呂捷人氣，宣傳觀光旅遊。

翁章梁得知呂捷將走台1線路過嘉義，抽空到大林與溪口交界處的「三疊溪」公車站牌迎接，兩人碰面就大喊「進喔！進喔！」翁章梁說，為什麼會有這場「中年男子的浪漫？呂捷打趣回應，「喝酒誤事，酒後跟人打賭，不走不行啊！但也透過走路更認識台灣這片土地」。

呂捷跟翁章梁說，「你是我八掌溪以北唯一有合作過的縣長！」全場聽聞後哄堂大笑，翁章梁邀請呂捷走上阿里山，從現在開始走，剛好可以來得及參加元旦的阿里山日出印象音樂會，呂捷立刻跟縣長說「賣鬧啊」，他只想趕快走完回家看老婆跟小孩。

翁章梁表示，之前跟呂捷合作過博茶會的宣傳，合作感受很好，聽到呂捷走到十分疲倦，為他準備民雄嘉鄉的羊大骨跟民雄鵝肉，讓他吃羊腳骨補腳力，吃鵝肉補充體力，也送給團隊許多嘉義的優質農產品，讓眾人補體力補健康。