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新科東石鄉長林俊雄接棒卸任堂妹鄉長 鄉政無縫接軌迎新局

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣東石鄉新科鄉長林俊雄。圖／林俊雄提供
嘉義縣東石鄉新科鄉長林俊雄。圖／林俊雄提供

嘉義東石鄉新科鄉長林俊雄日前就職，接棒2屆任期屆滿的堂妹鄉長林佳瑩，曾任嘉義區漁會總幹事、鄉公所秘書及顧問，鄉政無縫接軌，上任堅定執行老人食堂政見，重視農漁民推廣農漁產業，推動東石旅遊景點串連，再創東石新高峰。

60歲無黨林俊雄參選獲泛藍陣營支持，林家在地長期深耕，實力雄厚，從前鄉長林純金到林佳瑩共4屆鄉長，再交棒林俊雄，綠營縣長翁章梁推派秘書柯登雅挑戰參選，選舉以電影「不可能任務」，高掛「姆湯‧柯登雅」看板，引發話題；選舉結果，林俊雄獲7433票贏柯登雅6666票，林俊雄競總成立東石鄉前縣長李雅景、立委翁重鈞站台力挺。

「我會傾聽鄉親聲音，與鄉親一同前進！」林俊雄說，他擁有多年公務部門行政經驗，返鄉服務擔任鄉公所秘書與嘉義區漁會總幹事及顧問，共8年歷練，清楚家鄉現況及需要加強的地方，他深耕基層多年，相當了解家鄉現況，了解鄉親們的需求，他以務實態度，用責任承擔，自我要求提出7項政見，任內會盡心竭力完成，為更美好的未來努力打拚。

未來多方爭取建設經費，執行老人食堂政見，重視農漁民並推廣農漁產業，串連旅遊景點，結合觀光漁船，推廣外傘頂洲，東石夕陽美景旅遊，興盛在地商機，提升商家收入，推廣特色宗教活動，重視人文文化資產與傳承，親近社區，重視居家看護，延續鄉政優良政績，再創東石新高峰。

東石 鄉長 嘉義

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