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麻豆全民公園老舊 換新！春節後修繕

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
麻豆全民公園設施斑駁，南市府春節後將修繕。圖 ／台南市政府提供
麻豆全民公園設施斑駁，南市府春節後將修繕。圖 ／台南市政府提供

台南麻豆全民公園老舊，內部設施多處斑駁惹詬病，工務局已完成發包作業，預計春節過後進場施作修繕工程。

位於麻豆監理站旁新生北路上的全民公園，基地面積約0.43公頃，由麻豆區公所維護；園內部分區域大樹成林，也設有遮雨棚、籃球場及天堂步道等設施，但設備老舊，使用率不高，甚至連不少在地人也少去。

南市府工務局表示，這次整建工程將以全區整體設計為概念，修繕全區排水系統及步道重新翻修、增設全新籃球場遮陽設備及增建體健設施活動區完整體健場域，並配置林蔭下休憩空間，同時增加開花喬木及蒜香藤等植栽，加強園內色彩景觀，也搭配設置景觀高燈照明，加強夜間活動、散步安全性，提升周邊居民更舒適、多的活動空間。

麻豆全民公園設施斑駁，南市府春節後將修繕。圖 ／台南市政府提供
麻豆全民公園設施斑駁，南市府春節後將修繕。圖 ／台南市政府提供

台南 監理站 春節

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