麻豆全民公園老舊 換新！春節後修繕

台南麻豆全民公園老舊，內部設施多處斑駁惹詬病，工務局已完成發包作業，預計春節過後進場施作修繕工程。

位於麻豆監理站旁新生北路上的全民公園，基地面積約0.43公頃，由麻豆區公所維護；園內部分區域大樹成林，也設有遮雨棚、籃球場及天堂步道等設施，但設備老舊，使用率不高，甚至連不少在地人也少去。