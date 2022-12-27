迎新年！1月7、8日斗六年貨市集展售 邊逛邊賞花燈
春節將至，斗六茂谷柑節及年貨市集即將登場！明年1月7、8日在膨鼠公園，將有百攤展售，還有摸彩、漆彈打鑼鼓、祈福躦轎底等活動，購買500元以上商品可獲得野餐墊1張，憑5張發票還可兌換1幅春聯做公益。
市長林聖爵說，1月7、8日是元宵節的周末，歡迎全台民眾到斗六賞花燈、逛年貨、吃茂谷柑，現場有豐富摸彩品、親子大地遊戲、小火車遊具、漆彈打鑼鼓活動，以及新興宮媽祖親自出馬，讓大家新春祈福躦轎底。
今年的年貨市集很特別，集結雲林在地廠商，專門生產軍用罐頭的欣欣生技公司推出罐裝羊肉爐、佛跳牆、花膠干貝雞，另也有雲林在地特色伴手禮，雲林滷肉飯節冠軍李排骨酥，推出常溫排骨酥湯及滷肉包禮盒，臺旺食品推出茂谷柑糖及堅果海苔脆片禮盒。
林聖爵也說，斗六市今年茂谷柑種植面積約116.1公頃，每公頃產量約24.13公噸，總產量約2802公噸，今年茂谷柑節特別舉辦寓教於樂活動，12月29日會帶著斗六市15所幼兒園孩童到茂谷柑果園，在果農帶領下了解茂谷柑生態故事、品嘗現採茂谷柑。
縣府農業處長魏勝德說，茂谷柑已進入盛產季節，天氣逐漸轉冷，茂谷柑糖分也逐漸累積，愈接近過年會愈好吃；雲林茂谷柑種植面積高達410公頃，其中斗六就占116公頃，上周起已開始接受網路訂單，斗六市公所、斗六市農會、古坑鄉農會也陸續接單，1月4日會到立法院推廣茂谷柑。
魏勝德也說，因為農曆春節時間較早，所以主要產季集中在年後，會在年後陸續銷往新加坡市場，但能確定的是，近期會有1個貨櫃將運往新加坡，數量約500箱；縣府推動雲林良品，希望優質農產品，不只在國內行銷，更要打響國際知名度。
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