北港武德宮年遊客逾500萬 觀光局列主要觀光遊憩據點

國內財神祖廟的雲林縣北港武德宮每年進香人潮達數百萬人次，和北港朝天宮並駕齊驅，武德宮設施完善和文創現代化，深受好評，行政院雲嘉南聯合服務中心邀集交通部觀光局等相關單位召開視訊會議，並由廟方以AI科技系統、電信大數據等統計年度遊客人數，這2年雖有疫情但武德宮去年遊客人數仍逾550萬人次，獲觀光局核定列入2023年主要觀光遊憩據點。

交通部觀光局核定新增北港武德宮列入2023年主要觀光遊憩據點，使北港「南朝天、北武德」共計兩處國家級主要觀光遊憩據點，是雲林的唯一，對發展宗教觀光助益良多，地方各界今天獲知好消息均感欣悅，期待藉以再創北港觀光新局。

行政院雲嘉南聯合服務中心執行長許根尉指出，北港武德宮主祀武財神爺，是全台財神爺開基祖廟，也是北港重要廟宇文化觀光場所，每年吸引數百萬人次參拜，盛況不亞於朝天宮，不過多年來，北港僅朝天宮被觀光局列為主要觀光遊憩據點，武德宮未被列入，引起各界關注。

有鑑於此，雲嘉南聯合服務中心最近邀集交通部觀光局、武德宮、雲林縣府及內政部民政司等相關單位，召開視訊會議，就有關武德宮列為國家主要觀光遊憩據點進行討論，同時也委由廟方以AI影像辨識人流技術系統、電信大數據等方法，自行統計年度遊客人數，發現這2年雖疫情嚴重，但去年武德宮全年的遊客人數仍逾550萬人次。

交通部觀光局依「主要觀光遊憩據點統計作業要點」規定審核後，獲列入「112年主要觀光遊憩據點」新增地點，好消息傳來，武德宮及地方各界均相當欣喜。縣議員蔡岳儒說，武德宮是國內五路財神信仰中心，每年參拜遊客如織，尤其過年期間更是人潮滿滿，如今能獲列國家級休憩據點，對北港觀光發展和行銷將大大提升，可喜可賀。