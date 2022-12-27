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影／台南永康西灣公托家園開幕 要幫年輕家庭照護老幼

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康西灣公托家園開幕，市長黃偉哲要送糖果給小朋友，有些小朋友看似驚訝甚至受到驚嚇。記者周宗禎／攝影
台南永康西灣公托家園開幕，市長黃偉哲要送糖果給小朋友，有些小朋友看似驚訝甚至受到驚嚇。記者周宗禎／攝影

台南市永康區西灣活動中心2樓閒置空間重新設計，變成西灣公共托育家園，今天開幕市長黃偉哲與議員黃肇輝、楊中成、陳秋萍、林冠維及區里長等到場，稱讚公共托育家園環境明亮、溫馨，提供孩童快樂活動空間，也讓家長能安心。

今年11月統計，台南0到未滿2歲嬰幼兒人口數有1萬9,459人，其中永康區嬰幼兒2,920人，佔台南總數15%，也是台南嬰幼兒人口數最多區域。

黃偉哲表示，西灣社區活動中心建置公共托育家園，共可收托12名孩童。黃偉哲說，永康區有非常多年輕父母與新手爸媽，托育需求大，希望能持續增加公共托育量能，提供父母安心、優質的托育環境。

黃偉哲表示，隨非營利幼兒園、準公幼量能逐漸增加，家長有更多選擇，加上公幼收托時間限制，致公幼招生出現招不滿情況，他要求公幼與公托需要調整收托時間，才能更符合家長需求，公私協力提供多元托育選項。

黃偉哲說，日照中心建置與公共托育相互搭配，支援家庭對於老人以及幼兒照護需求，讓市民「敢生、敢養、敢照顧」。針對永康、大南科區、九份子等有許多年輕家庭，是公共托育以及日照中心建置的重點區域。

社會局表示，社區公共托育家園採取類似家庭照護模式，由4名托育人員照顧12名2足月至2歲嬰幼兒，收托時間周一至周五早上7點半至下午5點半，每名受托幼童每月托育費用1萬元，並依家庭經濟狀況及家中兒童數每月補助5,500元至1萬元，提供近便優質昂托育服務，協助家長們安心就業、放心送托。

社會局說，台南市致力提供多元化的托育模式，除布建公共托育家園外，亦積極推動準公共化托育服務，目前已經開辦13處公托家園、1處公設民營托嬰中心，提供市民平價、優質、普及的托育服務，落實「0到6歲國家一起養」政策。

台南永康西灣公托家園開幕，要幫年輕家庭照護老幼。記者周宗禎／攝影
台南永康西灣公托家園開幕，要幫年輕家庭照護老幼。記者周宗禎／攝影
台南永康西灣公托家園開幕，市長黃偉哲要送糖果給小朋友，有些小朋友看似受到驚嚇。記者周宗禎／攝影
台南永康西灣公托家園開幕，市長黃偉哲要送糖果給小朋友，有些小朋友看似受到驚嚇。記者周宗禎／攝影
台南永康西灣公托家園開幕，要幫年輕家庭照護老幼。記者周宗禎／攝影
台南永康西灣公托家園開幕，要幫年輕家庭照護老幼。記者周宗禎／攝影
台南永康西灣公托家園開幕，要幫年輕家庭照護老幼。記者周宗禎／攝影
台南永康西灣公托家園開幕，要幫年輕家庭照護老幼。記者周宗禎／攝影
台南永康西灣公托家園開幕，市長黃偉哲要送糖果給小朋友，有些小朋友看似受到驚嚇。記者周宗禎／攝影
台南永康西灣公托家園開幕，市長黃偉哲要送糖果給小朋友，有些小朋友看似受到驚嚇。記者周宗禎／攝影
台南永康西灣公托家園開幕，市長黃偉哲要送糖果給小朋友，有些小朋友哭了出來。記者周宗禎／攝影
台南永康西灣公托家園開幕，市長黃偉哲要送糖果給小朋友，有些小朋友哭了出來。記者周宗禎／攝影
台南永康西灣公托家園開幕，要幫年輕家庭照護老幼。記者周宗禎／攝影
台南永康西灣公托家園開幕，要幫年輕家庭照護老幼。記者周宗禎／攝影
台南永康西灣公托家園開幕，要幫年輕家庭照護老幼。記者周宗禎／攝影
台南永康西灣公托家園開幕，要幫年輕家庭照護老幼。記者周宗禎／攝影

托育 台南 黃偉哲

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