六輕今年重大火災0件 台塑和職安署分享安全伙伴成果
雲林縣麥寮六輕今年重大火災發生次數降至0件；設備管線洩漏也由過去5年的117件降為今年23件並獲得4項績優健康職場獎，工安防災成效卓著，今天由勞動部職安署和台塑，邀集國內數十家石化廠及學界代表百餘人舉行「2022年安全伙伴執行成果觀摩會」分享成果。
觀摩會由職安署長鄒子廉及台塑總管理處總經理林善志共同主持，邀請台灣中油、長春集團、台聚石化、奇美、李長榮、恆誼與台灣陶氏化學等數十家公司及勞檢機構、雲林縣府與工業局離島工業區服務中心等代表150餘人，由台塑4大公司分享製程安全與科技減災的成果，期待透過交流觀摩，提升石化製程安全。
鄒子廉指出，106年職安署與台塑簽署安全伙伴關係，運用企業資源的投入，藉由政府的協助，建立平台，雙方共同努力下，完成重大職災、火災與設備洩漏量較過去5年平均值降低55%，健康照護率提升10%與績優健康職場獲獎數增加25%的目標，但職安署仍將持續和台塑合作朝更高職安目標邁進。
他並以韓國踩踏事件和最近博客來勞資糾紛事件，強調勞工安全不僅只在於職災防護，建立良好的勞資和諧也很重要。
林善志指出，對於職安署所指導的各項工安管理建議，均予快速改善與推動，得極佳成效，麥寮六輕今年重大火災發生次數下降到0件；設備管線洩漏由過去5年平均的117件下降為23件，並獲得4項績優健康職場獎。
他強調，「尊重生命、以人為本」不只是掛在嘴邊，是常記在心的核心價值。職安衛生是企業永續經營基礎，台塑企業作為國內石化界龍頭，除對全國經濟發展作出貢獻，更積極與政府建構合作夥伴關係，共享防災資源，提升工安管理水準，帶頭建立工安文化，爲國內石化產業注入向上提升的力量。
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