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六輕今年重大火災0件 台塑和職安署分享安全伙伴成果

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
署安署和台塑企業邀集國內數十家石化公司及勞檢機構共百餘人，齊聚六輕召開「2022年安全伙伴執行成果觀摩會」分享成果，場面盛大。記者蔡維斌／攝影
署安署和台塑企業邀集國內數十家石化公司及勞檢機構共百餘人，齊聚六輕召開「2022年安全伙伴執行成果觀摩會」分享成果，場面盛大。記者蔡維斌／攝影

雲林縣麥寮六輕今年重大火災發生次數降至0件；設備管線洩漏也由過去5年的117件降為今年23件並獲得4項績優健康職場獎，工安防災成效卓著，今天由勞動部職安署和台塑，邀集國內數十家石化廠及學界代表百餘人舉行「2022年安全伙伴執行成果觀摩會」分享成果。

觀摩會由職安署長鄒子廉及台塑總管理處總經理林善志共同主持，邀請台灣中油、長春集團、台聚石化、奇美、李長榮、恆誼與台灣陶氏化學等數十家公司及勞檢機構、雲林縣府與工業局離島工業區服務中心等代表150餘人，由台塑4大公司分享製程安全與科技減災的成果，期待透過交流觀摩，提升石化製程安全。

鄒子廉指出，106年職安署與台塑簽署安全伙伴關係，運用企業資源的投入，藉由政府的協助，建立平台，雙方共同努力下，完成重大職災、火災與設備洩漏量較過去5年平均值降低55%，健康照護率提升10%與績優健康職場獲獎數增加25%的目標，但職安署仍將持續和台塑合作朝更高職安目標邁進。

他並以韓國踩踏事件和最近博客來勞資糾紛事件，強調勞工安全不僅只在於職災防護，建立良好的勞資和諧也很重要。

林善志指出，對於職安署所指導的各項工安管理建議，均予快速改善與推動，得極佳成效，麥寮六輕今年重大火災發生次數下降到0件；設備管線洩漏由過去5年平均的117件下降為23件，並獲得4項績優健康職場獎。

他強調，「尊重生命、以人為本」不只是掛在嘴邊，是常記在心的核心價值。職安衛生是企業永續經營基礎，台塑企業作為國內石化界龍頭，除對全國經濟發展作出貢獻，更積極與政府建構合作夥伴關係，共享防災資源，提升工安管理水準，帶頭建立工安文化，爲國內石化產業注入向上提升的力量。

署安署和台塑企業邀集國內數十家石化公司及勞檢機構共百餘人，齊聚六輕召開「2022年安全伙伴執行成果觀摩會」分享成果，場面盛大。記者蔡維斌／攝影
署安署和台塑企業邀集國內數十家石化公司及勞檢機構共百餘人，齊聚六輕召開「2022年安全伙伴執行成果觀摩會」分享成果，場面盛大。記者蔡維斌／攝影
署安署長鄒子廉和台塑總管理處總經理林善志針對建立安全伙伴的執行成果。記者蔡維斌／攝影
署安署長鄒子廉和台塑總管理處總經理林善志針對建立安全伙伴的執行成果。記者蔡維斌／攝影
署安署和台塑企業邀集國內數十家石化公司及勞檢機構共百餘人，齊聚六輕召開「2022年安全伙伴執行成果觀摩會」分享成果，場面盛大。記者蔡維斌／攝影
署安署和台塑企業邀集國內數十家石化公司及勞檢機構共百餘人，齊聚六輕召開「2022年安全伙伴執行成果觀摩會」分享成果，場面盛大。記者蔡維斌／攝影

工安 職場 火災

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