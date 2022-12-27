台南消防互動體驗 小學生實地操作了解防災救災重要

台南市政府消防局第五大隊歸仁分隊上午在歸仁區紅瓦厝國小舉辦消防互動體驗活動，讓小朋友實地操作消防器材，進而了解防災及救災的重要。

消防員除介紹展示救災裝備，讓小朋友體驗操作滅火器、消防射水，還有消防常識及有獎徵答、CPR+AED緊急救援等活動。

消防五大隊表示，透過遊戲方式與小朋友互動，擺脫以往單調的海報宣導活動，希望學童在體驗中把消防知識帶回家，深化防救災知識，強化防災意識及警覺。