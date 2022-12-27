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台南消防互動體驗 小學生實地操作了解防災救災重要

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南消防辦互動體驗讓小朋友實地操作了解防災救災重要。記者周宗禎／翻攝
台南消防辦互動體驗讓小朋友實地操作了解防災救災重要。記者周宗禎／翻攝

台南市政府消防局第五大隊歸仁分隊上午在歸仁區紅瓦厝國小舉辦消防互動體驗活動，讓小朋友實地操作消防器材，進而了解防災及救災的重要。

消防員除介紹展示救災裝備，讓小朋友體驗操作滅火器、消防射水，還有消防常識及有獎徵答、CPR+AED緊急救援等活動。

消防五大隊表示，透過遊戲方式與小朋友互動，擺脫以往單調的海報宣導活動，希望學童在體驗中把消防知識帶回家，深化防救災知識，強化防災意識及警覺。

消防局長李明峯表示，防災、防火知識從小就做起，除了小朋友回家與家長互動，進而影響全家防災知識外，透過實際操作，將知識化為身體記憶，萬一發生災害，身體自然會有反射的作為與判斷，透過活動分享住警器成功案例，讓學童能夠知道及時預警防災的重要性，讓更多人了解住警器的作用及推廣。

台南消防辦互動體驗讓小朋友實地操作了解防災救災重要。記者周宗禎／翻攝
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台南消防辦互動體驗讓小朋友實地操作了解防災救災重要。記者周宗禎／翻攝
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台南消防辦互動體驗讓小朋友實地操作了解防災救災重要。記者周宗禎／翻攝

台南 消防員

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