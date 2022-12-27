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大成集團馬稠後食品園區第1期落成 工業4.0智慧科技廠房省工

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
全新工業4.0食品工廠，按嚴格食安規範，建立高科技自動化產線。記者魯永明／攝影
全新工業4.0食品工廠，按嚴格食安規範，建立高科技自動化產線。記者魯永明／攝影

大成集團投資24億元在嘉義縣馬稠後產業園區一期，興建食品園區第一期上午啟用投產，大成又再馬稠後二期購地合計10公頃，未來持續加碼投資，將馬稠後食品園區作為大成食品主要生產中心，為嘉義帶來就業發展。

縣長翁章梁、國策顧問黃崑虎、數位產業署長呂正華、大成董事長韓家宇等共同啟動電子綵球，全新工業4.0食品工廠，按嚴格食安規範，建立高科技自動化產線，分為分切線、浸漬線、預炸線、全熟線、雞精蒸煮線及包裝線，食品安全及品質衛生符合工業4.0要項，使用MES(製造執行系統)及SAP雲端管理，提高生產效益。

大成集團1957年成立，建立禽畜水產一條龍加工整合系統，包含肉雞、土雞、雞蛋、鴨、水產、畜產等產品，4年前在馬稠後產業園區一期購地8816坪用地，投資24億元，興建1萬1387坪辦公室大樓、廠房、倉庫及宿舍，員工560人。另在馬稠後二期購地近2萬2千坪用地，二期園區規畫4大主軸：調理食品廠全自動生產線，以家庭代餐為主；專屬植物肉工廠；食品機械研發中心；冷凍冷藏食品倉儲流中心。

韓家宇說，設廠前勘查許多地點，最後選定距台南總公司最近嘉縣設廠，此地交通便利，縣府給投資廠商協助，未來還有二期園區，植物肉、寵物食品產品線也在開發，期望交出漂亮成績單。目前多項明星商品在馬稠後食品廠生產，產能持續增加。

食品廠共五大產線─分切浸漬、預炸、全熟燒烤、雞精蒸燻、植物肉。其中，分切線微波解凍機，最高效能每小時可解凍1萬2千公斤原料肉，水刀機運用雷射強光與相機掃描，經電腦運算再進行精準切割。全熟燒烤線配置業界首屈一指直火烙印機，預炸線可生產雞塊、雞堡、鹽酥雞、唐揚雞。雞精蒸燻線可生產雞精、雞油、雞肉絲，以及舒肥肉類製品、滷味等。

同時在馬稠後食品園區，將建立台灣最先進植物肉生產一條龍，從植物蛋白原料（TVP）到各項植物肉加工食品，包括鹽酥雞、雞塊、雞堡、牛肉塊、絞肉、漢堡、海鮮漿、雞丁，等提供完整多元的產品。

大成集團投資24億元在嘉義縣馬稠後產業園區一期，興建食品園區第一期上午啟用投產，縣長翁章梁（右二）國策顧問黃崑虎（左二）數位產業署長呂正華、大成董事長韓家宇（右三）等共同啟動電子綵球。記者魯永明／攝影
大成集團投資24億元在嘉義縣馬稠後產業園區一期，興建食品園區第一期上午啟用投產，縣長翁章梁（右二）國策顧問黃崑虎（左二）數位產業署長呂正華、大成董事長韓家宇（右三）等共同啟動電子綵球。記者魯永明／攝影
大成集團投資24億元在嘉義縣馬稠後產業園區一期，興建食品園區第一期上午啟用投產，縣長翁章梁、國策顧問黃崑虎、數位產業署長呂正華、大成董事長韓家宇等共同啟動電子綵球。記者魯永明／攝影
大成集團投資24億元在嘉義縣馬稠後產業園區一期，興建食品園區第一期上午啟用投產，縣長翁章梁、國策顧問黃崑虎、數位產業署長呂正華、大成董事長韓家宇等共同啟動電子綵球。記者魯永明／攝影
全新工業4.0食品工廠，按嚴格食安規範，建立高科技自動化產線。記者魯永明／攝影
全新工業4.0食品工廠，按嚴格食安規範，建立高科技自動化產線。記者魯永明／攝影
全新工業4.0食品工廠，按嚴格食安規範，建立高科技自動化產線。記者魯永明／翻攝
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全新工業4.0食品工廠，按嚴格食安規範，建立高科技自動化產線。記者魯永明／攝影
全新工業4.0食品工廠，按嚴格食安規範，建立高科技自動化產線。記者魯永明／攝影

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