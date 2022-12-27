全國好人好事代表35人獲「八德獎」 台南有9人獲獎

今年全國好人好事代表有35人榮獲最高榮譽「八德獎」，其中台南市有9人獲獎，市長黃偉哲下午在市府接見得獎者，感謝他們多行善事、利益眾生，並致上最深敬意。

上雅禮品行陳駿逸為學校及貧困家庭募集經費並捐款，嘉惠學子與地方商業發展，在88風災時主辦關懷88水災募款餐會；在疫情衝擊下，帶領佳里商圈發起「商圈挺醫護，防疫顧台灣」關懷100暖心活動，熱衷公益關懷鄉里。

高齡80歲蔡美娟擔任台南東區衛生所志工逾20年，協助社區宣導健康議題，現仍擔任台南市東區民眾服務社理事長，捐款幫助窮苦之人及主辦各種義賣活動，將所得善款全數捐出。

陳美靜擔任大台南總工會理事長期間，加入台南市勞工志願服務協會「職災勞工訪視關懷」志工，與勞工局探討幫助職災勞工修繕議題，為職災勞工修繕改善居住環境，急難濟助貧困民眾，以愛心善舉點亮勞工權益。

台南市德峰行糧食有限公司董事長陳秋麗捐資幫助小兒麻痺、提供清潔飲用水和提高識字率，並透過公司及夫婿名義捐贈國小節慶禮盒幫助清寒優秀學生、捐贈白米造福鄉里弱勢低收入戶。

許益堂成立蔴鑽農坊，先後以雙親、個人及公司名義捐資及協助辦理各類公益活動，多次捐贈義賣品及農特產品以關懷社福團體，並舉辦捐血活動，幫助需要血液的病患，以及捐助清寒助學基金。

陳美琪創立禹治森營造及溙亞開發建設有限公司，憑藉參與公共工程事務的豐厚實務經驗，以專業技能擔任志工及投入公益律師營建後援會擔任執行總幹事，為各機關單位及大北門區弱勢民眾族群，義務提供營建法律服務。

萬安基金會董事長盧振華投入大台南生命線協會、新營分局義警中隊、新營區愛心行善團等公益社團，捐資協助各類型公益活動以及捐贈台南市政府復康巴士，出錢出力體貼弱勢。

陳順章為順美有限公司董事長，每年捐助弱勢團體及扶持貧寒學子的教育和生活經費、捐助國內外重大災變，並擔任明德外役監教誨師，協助受刑人走回正軌。

郭益成成立台灣一一冷氣有限公司，以公司名義提供愛心便當或日用品物資幫助獨居老人及低收入家庭，關懷貧困弱勢，照顧弱勢學子，積極回饋社會。