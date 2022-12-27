台南東門陸橋今封閉 可提前在這些路段改道

台南市區鐵路地下化正在施工，台南市東門陸橋與橋下機車道今天開始封閉施工8個月，經由府前路往東區、仁德交流道方向或東門路前往市區的汽機車，將無法通行，需提早改道行駛，市府交通局表示，為減低交通衝擊，市府與鐵道局規畫改道動線與導引、以多重管道宣導交通疏導訊息等，大台南智慧交通中心也已經準備好相關監控及疏導策略。

今天是封橋首日，副市長葉澤山率隊前往視察周遭替代道路的交通狀況，要求交通局、警察局在上下班交通尖峰時刻，只要一出現壅堵狀況，就立即啟動各項交通疏導策略，務必將交通衝擊的不便降至最低。

交通局長王銘德指出，東門陸橋為市區重要東西向要道，該交通節點封閉後，讓原本經由府前路、東門路前往東區與仁德交流道，或是經由東門路前往火車站與市區的車流，分別改道分散至健康路、開山路、府連路、府連東路、勝利路及青年路等路段，在尖峰時段市區路況都有影響。

大台南智慧交通中心已將東門陸橋周邊多處交通節點，包括府前開山、開山府連、青年北門、健康大同、長榮府連東等重要路口納入重點監控，將配合車流適當調整延長東西向綠燈秒數，同時維持南北向車流紓解率。

交通局表示，目前封閉來看，周邊車流尚屬正常，交通局會持續加強路況監控，民眾要了解即時交通路況，可多利用電子資訊看板、台南市即時交通資訊網查詢，用路人可遵守指示牌面引導行駛或提前改道，減少當地交通堵塞。