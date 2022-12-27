影／台南歸仁公所自推總鋪師「幸福年菜」 黃偉哲來代言

台南市歸仁區公所今天舉辦2022歸仁總鋪師「幸福年菜過好年」宣傳會，8家歸仁在地總鋪師展示特色年菜，推出專屬優惠活動，推廣歸仁特色辦桌文化。

台南市長黃偉哲和總鋪師一起料理美食，展現廚藝。他說以前留學的時候也常自己下廚，炒個菜難不倒他。呼籲民眾不用再忙碌準備食材，歸仁幸福年菜料好實在，是團圓吃年夜飯的首選，請大家及早預約、訂購，透過宅配在家享用佳餚。

活動邀請徠．歸仁飯店、阿勇家食品有限公司、玄饌宴會館亞儷丁商行、傑做台菜料理館、李記餐飲、寶味珍創意料理團隊、裕祥餐飲、旺師宴席團隊等8家在地餐飲共襄盛舉。

歸仁區長魏文貴指出，吃辦桌菜是早期台南地區極具特色的庶民生活文化，歸仁的辦桌產業遠近馳名，且台菜的美味不輸各國料理，此次8家餐飲配合「幸福年菜」活動，推出專屬優惠，歡迎民眾把握時間，踴躍訂購。

區公所辦理歸仁總舖師辦桌、美食行銷推廣及美食展售會等活動，今天聚集多位年資超過40年在地總鋪師，其中包含知名國宴總舖師阿勇師的團隊，行銷歸仁美食，民眾可上網搜尋「歸仁區公所」臉書專頁查詢，也可撥打8家餐廳電話預約採買。

黃偉哲說，今天要將幸福年菜過好年介紹給好朋友知道，其實從去年開始，歸仁公所就推動年菜，今年更加邀集享譽盛名的餐廳，來共同推出年菜，這個年菜有台式、海鮮、歐式、美式的，有各種的口味可以選擇，不管是喜歡吃在地的料理，還是喜歡吃不一樣的口味，每一間餐廳都有它自己的特色，所以每間都大推特推，重點是歸仁總鋪師的手藝，可以將這麼好的料理煮出成「頂港有名聲，下港上出名」，所以，歸仁去年創造出很好的佳績，今年一定會更好。

黃偉哲說，尤其今年解封後，不管是在餐廳裡面吃的，還是訂年菜宅配到府的應有盡有，希望大家來歸仁，不只是有地景、廟宇等有很多美麗的地方可以看，還有許多美食，等著大家來欣賞品嘗。

他說，在國外念過書，所以很多要靠自己，當然在國外念書一切都是從簡，就是做控肉飯、煎荷包蛋這一類的或是蒸蛋這些的。這些廚師備料真的滿厲害的，「真的我在旁邊，幸好有口罩遮著，要不然口水就流出來了」。

台南市歸仁區公所自推總鋪師「幸福年菜」黃偉哲來代言。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁區公所自推總鋪師「幸福年菜」黃偉哲來代言。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁區公所自推總鋪師「幸福年菜」黃偉哲來代言。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁區公所自推總鋪師「幸福年菜」黃偉哲來代言。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁區公所自推總鋪師「幸福年菜」黃偉哲來代言。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁區公所自推總鋪師「幸福年菜」黃偉哲來代言。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁區公所自推總鋪師「幸福年菜」黃偉哲來代言。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁區公所自推總鋪師「幸福年菜」黃偉哲來代言。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁區公所自推總鋪師「幸福年菜」黃偉哲來代言。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁區公所自推總鋪師「幸福年菜」黃偉哲來代言。記者周宗禎／攝影