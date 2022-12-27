鹽水4名社造替代役男發揮土木建築專業 改造槌球場更樂齡

台南市鹽水區公所4名社造替代役男運用土木建築等專長，協助美化改造社區環境，在老人文康中心打造設施完備槌球場，今上午舉行成果發表會，市長黃偉哲也到場致謝，感謝4人辛苦付出。

黃政廷、鄭彥愷、王俊傑、王聖閔4名社造替代役男，運用土木、建築及設計相關專業能力，美化改造既有社區環境，在老人文康中心規畫打造槌球場，親自動手參與槌球場整地、草地植披、遮陽網裝設等作業，塑造出社區長者們互動新空間。

黃政廷等人分享心得時表示，槌球術語主要為觸擊（Touch）與閃擊（Spark），本次社區營造計畫命名為「Touch & Spark 觸月花火」，希望透過打槌球時感情連結的觸擊，如蜂炮般產生花火，一步步打造鹽水，成就新興樂活、樂齡的烏托邦。