深化生態保育決心 南市野放7隻救援康復面琵鷺

台南市政府今上午在七股由市長黃偉哲帶領野放7隻救援康復的黑面琵鷺，讓牠們回歸大自然，黃偉哲也指示農業局在七股頂山賞鳥亭、學甲濕地、四草保護區等處共設置10台固定式望遠鏡於今天啟用。

農業局指出，今年第1隻來台度冬的黑面琵鷺，於9月10日飛抵七股黑面琵鷺保護區，11月24至28日，鳥友陸續於七股區頂山里發現5隻、三股里2隻癱軟無法飛行黑琵，台灣黑面琵鷺保育學會、特有生物中心七股站、台南鳥會志工經搶救，護送至慈愛動物醫院救治。

今上午8點多，由黃偉哲及台南市野鳥學會、慈愛動物醫院、農委會特生中心、黑面琵鷺保育學會及相關保育志工，野放7隻康復的黑琵，黃偉哲野放的活動力相當強，還沒有準備就緒就要飛出去，其中6隻一躍升空，另外1隻還停留現場逗留「走秀」一番，才飛出去，大家拍手叫好。

黃偉哲說，近年來因黑琵保育季活動強力宣傳，吸引許多人來台南。特別是四草野生動物保護區、七股頂山賞鳥亭、學甲濕地生態園區及七股黑面琵鷺保護區等4大黑琵重要棲息地，他也指示農業局共設置10台固定式望遠鏡，方便遊客清楚觀察黑琵。

農業局長李建裕表示，這7隻黑琵在慈愛動物醫院細心照料下漸能覓食，12月10日送至特有生物研究保育中心後續照料及野外訓練，經10餘天觀察，獸醫師評估可進行野放，為利後續追蹤這7隻黑琵分別繫N41、N42、N43、N44、N45、N46及N47腳環，祝福7隻黑琵平安健康。