快訊

台大畢業證書加註「在職專班」 李家同：等於承認台大教育有問題

剩半個月考學測！今恐收兵役延長大禮 94年次男生崩潰

陶朱隱園頂樓夜宴曝光！謝金河讚「威京小沈」：人生永不止息代表

深化生態保育決心 南市野放7隻救援康復面琵鷺

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
深化生態保育決心， 南市府上午安排7隻傷癒黑面琵鷺野放。圖 ／台南市政府提供
深化生態保育決心， 南市府上午安排7隻傷癒黑面琵鷺野放。圖 ／台南市政府提供

台南市政府今上午在七股由市長黃偉哲帶領野放7隻救援康復的黑面琵鷺，讓牠們回歸大自然，黃偉哲也指示農業局在七股頂山賞鳥亭、學甲濕地、四草保護區等處共設置10台固定式望遠鏡於今天啟用。

農業局指出，今年第1隻來台度冬的黑面琵鷺，於9月10日飛抵七股黑面琵鷺保護區，11月24至28日，鳥友陸續於七股區頂山里發現5隻、三股里2隻癱軟無法飛行黑琵，台灣黑面琵鷺保育學會、特有生物中心七股站、台南鳥會志工經搶救，護送至慈愛動物醫院救治。

今上午8點多，由黃偉哲及台南市野鳥學會、慈愛動物醫院、農委會特生中心、黑面琵鷺保育學會及相關保育志工，野放7隻康復的黑琵，黃偉哲野放的活動力相當強，還沒有準備就緒就要飛出去，其中6隻一躍升空，另外1隻還停留現場逗留「走秀」一番，才飛出去，大家拍手叫好。

黃偉哲說，近年來因黑琵保育季活動強力宣傳，吸引許多人來台南。特別是四草野生動物保護區、七股頂山賞鳥亭、學甲濕地生態園區及七股黑面琵鷺保護區等4大黑琵重要棲息地，他也指示農業局共設置10台固定式望遠鏡，方便遊客清楚觀察黑琵。

農業局長李建裕表示，這7隻黑琵在慈愛動物醫院細心照料下漸能覓食，12月10日送至特有生物研究保育中心後續照料及野外訓練，經10餘天觀察，獸醫師評估可進行野放，為利後續追蹤這7隻黑琵分別繫N41、N42、N43、N44、N45、N46及N47腳環，祝福7隻黑琵平安健康。

農業局說，目前在嘉縣、台南、高雄累積逾4000多隻黑面琵鷺來台棲息。若發現有黑面琵鷺個體出現活動力弱，無法飛翔甚至蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等情形，立即通知農業局，聯絡電話（06）6321731。

深化生態保育決心， 南市府上午安排7隻傷癒黑面琵鷺野放。圖 ／台南市政府提供
深化生態保育決心， 南市府上午安排7隻傷癒黑面琵鷺野放。圖 ／台南市政府提供
深化生態保育決心， 南市府上午安排7隻傷癒黑面琵鷺野放，設置10台固定式望遠鏡今天啟用，台南市長黃偉哲親自體驗。圖 ／台南市政府提供
深化生態保育決心， 南市府上午安排7隻傷癒黑面琵鷺野放，設置10台固定式望遠鏡今天啟用，台南市長黃偉哲親自體驗。圖 ／台南市政府提供

黑面琵鷺 台南 黃偉哲

延伸閱讀

國民黨籲查台南議長選舉爭議 南檢：已分案

黃偉哲連任台南市長 未來4年「交通」施政將有這些作為

黑金、暴力介入台南正副議長選舉？南檢：已分案調查中

南市喜樹國小幼兒園動土 已增設公幼、非營利120班

相關新聞

鹽水4名社造替代役男發揮土木建築專業 改造槌球場更樂齡

台南市鹽水區公所4名社造替代役男運用土木建築等專長，協助美化改造社區環境，在老人文康中心打造設施完備槌球場，今上午舉行成...

深化生態保育決心 南市野放7隻救援康復面琵鷺

台南市政府今上午在七股由市長黃偉哲帶領野放7隻救援康復的黑面琵鷺，讓牠們回歸大自然，黃偉哲也指示農業局在七股頂山賞鳥亭、...

台南安南區細計二通一階實施 解除住建面寬6公尺限制

台南市政府已發布實施「變更安南區細部計畫第二次通盤檢討第一階段案」，都發局表示，針對民眾及機關反映現行都市計畫問題，作通...

IKEA嘉義城市店開幕 大排長龍

IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，也是該品牌全球唯一店中店，昨天開幕人潮排到1樓外面；市長黃敏惠、IKEA集...

嘉縣新科鄉長點將／水上鄉林緗亭 辦活動貼近民眾

40歲嘉義縣水上鄉新科鄉長林緗亭，累積8年議員經歷成功轉戰鄉長，她前天在鄉公所廣場宣誓就職，同時在廣場辦「飛進夢想．青銀...

林懷民老家培桂堂揭牌 明年開放

雲門舞集創辦人林懷民老家－嘉義縣定古蹟新港鄉林開泰診療所舊宅「培桂堂」經2年修復，昨天揭牌，預計明年元月開放參觀；林懷民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。