台南安南區細計二通一階實施 解除住建面寬6公尺限制

台南市政府已發布實施「變更安南區細部計畫第二次通盤檢討第一階段案」，都發局表示，針對民眾及機關反映現行都市計畫問題，作通盤性的解決，並修訂土地使用分區管制要點及都市設計準則，安南區申請土地使用及建築案件，依新都市計畫規定辦理。

新上任的都發局長徐中強表示，此次安南區細部計畫通盤檢討第一階段發布實施內容，修訂土管要點，包括解除安南區中洲寮、和順、公親寮、顯宮、港仔西、布袋嘴、學東里、砂崙里、青草崙、土城、新寮、海佃路一段東側、農場寮、海佃路二段兩側等地區原都市計畫規定重畫範圍住宅區建築物基地最小面寬不得低於6公尺的限制規定，為重畫區內小地主解套，並提升重畫配地及大面積土地開發之規劃彈性。

另有關台南科技工業區及新吉工業區等由工業主管機關編定工業區的使用，除工業主管機關於都市計畫書另為規定外，回歸依產業創新條例子法「工業園區各種用地用途及使用規範辦法」辦理，避免因產業園區用地辦理變更規畫後與都市計畫規定發生競合。其他如取消和順工業區背面及側面牆面線退縮規定，修正九份子市地重劃區及「商60（附）」商業區開挖地下室1層與道路境界線的距離，都放寬管制，由4公尺縮減為1.5公尺。

考量工業區建築有別於住宅區，實際使用需求不同，一般都市設計審議事項不符工業區使用效益，將都市計畫工業區(不含編定工業區)剔除都市設計審議範圍，並簡化台南科技工業區繁雜的原都市設計準則內容。並普遍調降私人建築案件審議層級，除重要景觀軸帶兩側外，其餘多授權由建築主管機關或工程主辦單位審查，縮短申請建築程序，以提升行政效率。全案計畫書圖已刊載於市府首頁(https://www.tainan.gov.tw/)之「市政公告」及市府都市發展局(https://udweb.tainan.gov.tw)之「最新公告」供公眾查閱。