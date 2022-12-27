翁章梁連任宣布提高第2胎以上生育津貼 議員、學者不以為然

嘉義縣長翁章梁連任就職，宣布提高婦女第2胎以上生育津貼，引發熱議，當初議會提案提高首胎2萬元生育津貼的連任議員黃嫈珺說，提高第2胎以上生育津貼，無法鼓勵固定收入薪資小家庭催生；嘉義大學幼教系教授葉郁菁反對競相加碼生育津貼，她認為加強公共化托育，才能減輕年輕父母負擔，鼓勵生育。

嘉縣老化、少子化、人口外流，翁章梁第一任未提高生育津貼，連任選戰遭藍營對手王育敏批評，嘉市長選舉綠營李俊俋提2萬元生育津貼政見，選後，翁章梁連任就職宣布提高第2胎以上生育津貼，受注目，社會局說，分析近3年出生數，生育1胎約5成，生育2胎僅3成，生育3胎只有1成。

翁章梁說，為鼓勵年輕父母生育，縣府編預算降低家庭負擔，明年年起新上路生育補助，生第2胎新生兒2萬4千元、第3胎3萬6千元、第4名胎以上發給10萬元；雙胞胎新生兒發給3萬6千元、三胞胎發給7萬2千元，補助倍增，生越多獎勵越多，讓年輕人敢生、願意生。

翁章梁說，少子化無法完全靠津貼改善，需建構完善育兒環境為首要政策，縣府不只加碼生育補助，也推出新生兒大禮包、弱勢家庭到宅坐月子服務、育兒指導、現正營運及規畫多處嬰幼兒平價、優質及近便性公托家園、托嬰中心及親子館等，落實婦幼政策。

議員黃嫈珺說，生育補助6千提高到1萬2千元是前縣長張花冠任內，有新生兒家庭在第1、 第2月花費支出相當大，所以她提生育補助提高每胎2萬元，坐月子津貼每次1萬元，同步照顧新生兒與產

婦，縣長只同意第2胎後才有更多補助，無法鼓勵固定收入薪資小家庭催生，因為很多人連第一胎都不敢生了，希望縣長採納建言，婦幼福利應該優化於周邊鄰近縣市避免嘉縣人口繼續被磁吸效應。