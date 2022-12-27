聽新聞
test
0:00 / 0:00

林懷民老家培桂堂揭牌 明年開放

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
雲門舞集創辦人林懷民老家嘉義縣定古蹟新港鄉林開泰診療所舊宅「培桂堂」，經2年文化部與縣政府修復，昨天完工開幕，明年1月開放參觀。記者呂慧瑜／攝影
雲門舞集創辦人林懷民老家嘉義縣定古蹟新港鄉林開泰診療所舊宅「培桂堂」，經2年文化部與縣政府修復，昨天完工開幕，明年1月開放參觀。記者呂慧瑜／攝影

雲門舞集創辦人林懷民老家－嘉義縣定古蹟新港鄉林開泰診療所舊宅「培桂堂」經2年修復，昨天揭牌，預計明年元月開放參觀；林懷民昨天舉杯以酒「敬天、敬地、敬祖先」，他說，房子捐贈給縣府就是大家的，期許大家能在房子裡獲得樂趣、幸福感覺及美好日子。

林懷民說，家族長輩秉持曾祖父林維朝給的家訓「公爾忘私」把房子捐出來，希望大家來走一走，看看台灣南部士紳家族如何走過清代、日治、國民政府及民主時代的變遷。

林開泰診療所舊宅2016年捐給縣府，2020年由文化部與縣府花3800萬整修，10月完工後委託新港文教基金會維護管理、試營運，昨由林懷民、文化部長李永得、嘉義縣長翁章梁等人揭幕。

雲門舞集創辦人林懷民老家嘉義縣定古蹟新港鄉林開泰診療所舊宅「培桂堂」，經2年文化部與縣政府修復，昨天完工開幕，後院將進駐星巴克，明年1月11日開幕。記者呂慧瑜／攝影
雲門舞集創辦人林懷民老家嘉義縣定古蹟新港鄉林開泰診療所舊宅「培桂堂」，經2年文化部與縣政府修復，昨天完工開幕，後院將進駐星巴克，明年1月11日開幕。記者呂慧瑜／攝影

李永得表示，培桂堂是新港重要記憶，建築具文化歷史價值，流傳給後代共同使用，非常不容易，感謝林懷民家族與縣府。翁章梁說，林開泰診療所舊宅充實的文物及完備的展示設施會吸引民眾參觀，鄰近有奉天宮、大興宮、復興鐵橋等古蹟，可望串起新港藝文網絡。

林開泰診療所舊宅以林開泰父親林維朝所題寫「培桂堂」名號對外開放，每個空間都展示相對應的林家生活文物，有當年最貴的消炎針劑阿斯匹靈，並有領藥櫃、看診屏風及看診用具；新娘房牆面有林開泰夫婦和10位子女結婚照，前廊是林開泰長孫林懷民幼時表演舞台。

培桂堂邀美學家蔣勳、音樂人林強、林生祥擔任語音導覽配音，介紹林開泰診療所歷史及林氏家族故事。

林懷民 翁章梁 嘉義

延伸閱讀

嘉義縣首間古蹟星巴克 將開幕於林懷民老家培桂堂後院

翁章梁宣誓就職批3件公文 其生育津貼加碼第4胎10萬

義竹國中60周年校慶 翁章梁返鄉捐50萬選舉補助款回饋母校

【即時短評】支持者喊「大隻雞慢啼」翁章梁勝選連任再面對全新挑戰

相關新聞

下學期起 台南公幼留園至晚上6點

教育部持續補助公幼興建新園舍，教育界擔心公幼敵不過準公幼及非營利幼兒園，未來成蚊子館。台南喜樹國小幼兒園新園舍昨天動土，...

IKEA嘉義城市店開幕 大排長龍

IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，也是該品牌全球唯一店中店，昨天開幕人潮排到1樓外面；市長黃敏惠、IKEA集...

嘉縣新科鄉長點將／水上鄉林緗亭 辦活動貼近民眾

40歲嘉義縣水上鄉新科鄉長林緗亭，累積8年議員經歷成功轉戰鄉長，她前天在鄉公所廣場宣誓就職，同時在廣場辦「飛進夢想．青銀...

林懷民老家培桂堂揭牌 明年開放

雲門舞集創辦人林懷民老家－嘉義縣定古蹟新港鄉林開泰診療所舊宅「培桂堂」經2年修復，昨天揭牌，預計明年元月開放參觀；林懷民...

取代鞭炮 府城13宮廟敲鐘跨年

日本有「除夕之鐘」，在大晦日之際寺廟會敲鐘108下，用鐘聲化解舊年的煩惱。台南由民間4年前發起「百廟之鐘」，串聯在地宮廟...

雲林首座儲能廠正式商轉 可儲存5百萬瓦太陽能電力

雲林縣日照充足，光電量能全台第3，但缺乏儲能設備，華國飯店跨足能源事業，在雲林設立首座儲能廠，設備容量高達5MW，今天正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。