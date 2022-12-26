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再次完全執政 民進黨南市黨部主委期待找回創黨精神

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨台南市黨部潘新傳對再次完全執政，期待找回創黨精神。記者鄭惠仁／翻攝
民進黨台南市黨部潘新傳對再次完全執政，期待找回創黨精神。記者鄭惠仁／翻攝

台南市議會正、副議長選舉昨天落幕，民進黨邱莉莉、林志展當選正、副議長，民進黨台南市黨部主委潘新傳今天表示，民進黨重掌台南市議會，再次完全執政，意義非凡，也期待找回創黨精神。

潘新傳說，此次的大勝利歸功於黨團自主，在最關鍵的時刻，全體一致性投票，以團結贏得勝利，未來4年議會在議長邱莉莉的帶領下，府會和諧，對市長黃偉哲在政務推動上必定更加順暢。

潘新傳說，民進黨創黨36年，台灣人民給民進黨的每一分力量、給民進黨的每一次鞭策，都是來自對台灣的支持和期待。此次民進黨在議會重新執掌議長，正是回應市民對民進黨在臺南的期待，這場議長選舉，自九合一大選民進黨敗選後，注入強心針。他表示，風勢大時更該學習蘆葦謙卑之姿，積極地透過傾聽民意、檢討改善，持續擴大黨與社會的連結

潘新傳呼籲明年1月15日黨主席補選，請黨員同志踴躍投票，支持副總統賴清德衝高投票率，共同努力當賴清德的最佳後盾，未來要讓民進黨的政策更完善、更有感、更貼近民意，照顧弱勢、實現公義，擴大人民對民進黨的支持與信任。

民進黨 投票率 台南

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